Rafael Cascón, profesor e investigador salmantino: “Es terrible que los datos con los que han tomado decisiones estén mal desde el inicio”

El salmantino Rafael Cascón, profesor e investigador de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, ha realizado junto a los investigadores Francisco Santos y Miguel Berzal un estudio sobre el exceso de mortalidad provocado por la pandemia, así como un análisis de los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. El trabajo refleja que las estadísticas y estimaciones oficiales están por debajo de las posibles cifras reales. Además, su experiencia en materia estadística le permite asegurar a Rafael Cascón que el último cambio de criterio del Gobierno para contabilizar los fallecidos confunde aún más.

–¿A qué conclusión han llegado con su trabajo?

–A día de hoy, el sistema Momo registra un exceso de mortalidad de 31.000 fallecidos en España. En nuestro estudio, que tiene en cuenta que el registro de la ciudad de Barcelona estuvo dos meses sin facilitar información de fallecimientos, el retraso de otros registros al aportar los datos y que muchos no están informatizados y no pueden enviarla, nos saldrían 46.000 muertos. Hay que recordar que hablamos de 46.000 fallecidos de exceso sobre la media, no podemos decir que sean fallecidos COVID. No obstante, cuando existe una causa tan clara y concreta como la pandemia de estos últimos meses, y que no hay ninguna causa adicional, es razonable suponer que ese exceso está directamente relacionado con el COVID.

–¿La situación en Castilla y León cuál sería?

–Según el último informe del sistema MoMo, el exceso de fallecidos de Castilla y León entre el 18 de marzo y el 7 de mayo fue de 3.574 fallecidos considerando sólo los registros informatizados. El mismo sistema MoMO indica los registros civiles informatizados que reportan fueron un 67%. La cifra más verosímil de exceso de fallecidos sería de 3.574/0,67= 5.603 fallecidos entre el 18 de marzo y el 7 de mayo. Con todas las cautelas, porque solo reflejan exceso de mortalidad, no necesariamente fallecidos COVID, esos 5.603 sería una cifra bastante distinta de los contabilizados a día de hoy en Castilla y León de 1.986 fallecidos con diagnóstico.