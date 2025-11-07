«La Radioterapia ofrece nuevas alternativas a las cirugías que muchas veces eran mutilantes»

Javier Hernández Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:44 Comenta Compartir

La ciudad ha acogido esta semana un simposio con los mayores especialistas del país -e internacionales- de la Oncología Radioterápica para hablar sobre la vanguardia de la especialidad, pero también de lo que se avecina a corto plazo. El jefe de Radioterapia del Hospital de Salamanca, reflexiona sobre las vías de mejora de la especialidad que, a su vez, abrirá nuevas puertas a la esperanza para los pacientes con cáncer.

¿Cuáles son las innovaciones y perspectivas de la Radioterapia?

-Las innovaciones tecnológicas que ahora se están implantando en España son fundamentalmente la radioterapia adaptativa y la protonterapia, que son dos pasos de gigante en la radioterapia moderna. La radioterapia adaptativa, porque supone la incorporación de herramientas de inteligencia artificial al proceso de planificación y administración del tratamiento, lo cual acelera enormemente todo el proceso. Lo que antes nos costaba horas hacer, ahora lo podemos resolver en minutos. Y la protonterapia, porque va a permitir tratar con mayor seguridad y eficacia a algunos pacientes con tumores de características concretas.

Ya hace tiempo que la radioterapia adaptativa se utiliza en Salamanca.

-Se instaló el equipo hace año y medio y lo estamos utilizando desde hace aproximadamente un año. Hay siete equipos como este en todo el país y estamos comenzando a dar los primeros pasos.

¿No hay nada más a la vanguardia que la protonterapia, o ya se avista en el futuro otra innovación superior?

-Sí, hay otro desarrollo que todavía no ha alcanzado la clínica convencional, que es la radioterapia con tasa de dosis ultra alta, que se denomina en términos coloquiales la 'radioterapia flash'. Es un tipo de radioterapia que permite preservar mejor los tejidos sanos y manteniendo la eficacia antitumoral.

¿Va a exigir instalaciones tan complejas como las de la protonterapia?

-No, se podrá hacer con equipos convencionales, con una ligera adaptación que permita generar esas tasas tan altas de radiación, pero será mucho más barata que la protonterapia.

¿Se puede decir que la radioterapia es la fórmula más eficaz contra el cáncer?

-Nosotros no competimos con los tratamientos sistémicos. Somos colaboradores y agentes que generan sinergias y potenciamos el efecto antitumoral del tratamiento sistémico y viceversa: el tratamiento sistémico potencia la acción de la radioterapia. Con quien competimos más directamente es con la cirugía y otras técnicas ablativas, porque la radioterapia está planteando alternativas terapéuticas más conservadoras a tratamientos quirúrgicos que muchas veces eran mutilantes o con secuelas importantes.

¿Todavía hay órganos o tumores en los que la radioterapia no es la vía más adecuada?

-Cuando un tumor se resiste a la radioterapia hay dos opciones: o se intensifica la radioterapia y para esto las nuevas técnicas lo permiten -la protonterapia, la radioterapia adaptativa, la radioterapia flash-, o se combina el tratamiento con otras terapias con, agentes dirigidos contra dianas terapéuticas, agentes moleculares, inmunoterapia, quimioterapia convencional... De modo que buscamos potenciar el efecto de la radioterapia cuando ésta por sí sola no es tan eficaz como nos gustaría.

Pero hay órganos en los que es más complejo recurrir a la radioterapia

- Hemos invitado al autor de una comunicación que se presentó en la sesión plenaria del último congreso americano con un ensayo clínico con radioterapia de alta precisión en tumores renales. Entonces, también en tumores renales, que habitualmente no los tratamos, se está planteando la radioterapia como alternativa a la cirugía y a otros tratamientos ablativos como la ablación térmica con radiofrecuencia.

¿Por qué acoge Salamanca a estos expertos?

-Yo creo que por dos cuestiones principales: porque las presentaciones van a tener un alto nivel científico y también porque Salamanca es un polo de atracción para cualquier evento congresual. Así que Salamanca tiene mucho encanto.