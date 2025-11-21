Quesos Carlos Navas vuelve a brillar en los World Cheese Awards con cinco medallas internacionales

Viernes, 21 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

La quesería artesanal Quesos Carlos Navas, con sede en Peñaranda de Bracamonte, ha vuelto a situarse entre los grandes nombres del sector quesero internacional tras obtener cinco medallas en los World Cheese Awards 2025, celebrados este año en Berna (Suiza). El certamen, considerado uno de los más importantes del mundo, reunió a miles de quesos procedentes de decenas de países y contó con un jurado formado por maestros queseros, afinadores, chefs y expertos gastronómicos de más de 40 nacionalidades.

Premios

En este escenario altamente competitivo, la firma salmantina logró un destacado palmarés compuesto por tres medallas de plata para sus variedades Gran Reserva 10 Meses, Oveja Selección Oro y Oveja Semicurado; y dos de bronce para sus quesos Curado y Semicurado Piornal. Un conjunto de reconocimientos que refuerza la trayectoria ascendente de la empresa y consolida su posición entre los referentes del queso de oveja artesano en España.

Hay que destacar además que «el año pasado conseguimos dos Cintos de Oro y el premio, más importante, el Gran Cincho de Oro, en la edición de los Premios Cincho, y también obtuvimos dos medallas de oro en los World Cheese y una medalla de bronce», señalan desde la empresa.

El éxito de Quesos Carlos Navas se sustenta en un modelo de producción basado en la selección rigurosa de materias primas, la elaboración tradicional y un cuidado exhaustivo de los procesos de maduración. Esta combinación, unida a la apuesta por la mejora continua, ha permitido a la quesería construir una identidad propia reconocida tanto por consumidores como por expertos del sector.

Desde la dirección de la empresa, estos galardones se reciben como un estímulo y un reconocimiento al esfuerzo colectivo. «Estas medallas son un orgullo enorme para todo el equipo. Cada reconocimiento refleja el trabajo diario, la constancia y la pasión que ponemos en crear quesos con personalidad propia y una calidad excepcional», destacan.

Más allá del prestigio técnico, estos premios suponen un nuevo impulso para la marca, tanto en el mercado nacional como en su proyección internacional. La presencia de Quesos Carlos Navas en competiciones de este nivel contribuye también a reforzar la imagen del queso artesano español, cada vez más valorado en países donde la autenticidad y la calidad son factores determinantes en la elección del consumidor.

Información y contacto

Dirección: calle Los Alarifes, 12, Pol. Ind. El Inestal, 37300, Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)

923541340 y 647925138

info@quesoscarlosnavas.com

Página web