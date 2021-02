La salmantina María Ángeles García es una de esas jóvenes recientemente graduadas que se enfrentan a la crudeza del mercado laboral en una ciudad como Salamanca. A sus 25 años, tres después de haber terminado el grado de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Pontificia, se ha enfrentado a los hándicaps de tratar de dar los primeros pasos en la vida profesional. “Las empresas te tiran para atrás por la falta de experiencia”, confiesa. Hace unos meses encontró una salida gracias a la propuesta municipal “Formación a la carta”: “Ahora la situación no está para nadie y a través de estos cursos, el Ayuntamiento intenta que los jóvenes nos quedemos”.

“Al terminar la carrera obtuve una beca a través de la Universidad Pontificia. Después de esto busqué trabajo y como no me salía, empecé a hacer un máster de Ciencia Política. Después volví a buscar trabajo (coincidiendo con el COVID... y nada”, relata. Un proceso que comparte con sus 16 compañeros matriculados en el curso de Técnico Comercial y Marketing, uno de los cuatro cursos que incluye el mencionado programa. “En general todos vamos por lo mismo: Queremos empezar a trabajar y no encontramos una manera”, sentencia. Y es que, Salamanca no es una ciudad capacitada para absorber el talento: “Hay mucha gente del máster que se quería quedar, pero no hay oportunidades”. Al mismo tiempo, reflexiona sobre la imposibilidad para emprender una nueva vida: “No tenemos dinero, ni oportunidades...”, lamenta.

Uno de los puntos fuertes de estos cursos es el programa de prácticas que contempla, que incluye hasta nueve meses. “Empecé este curso porque sabía que podía haber empresas a las que les podía interesar mi perfil”, reconoce. Debido a la pandemia, el comienzo de la parte práctica no empezará hasta abril, tal y como explica Mª Ángeles. La joven se muestra satisfecha: “Estoy muy contenta porque me está sirviendo para refrescar cosas que di en la carrera”. “Todas las clases están siendo online y nos las están impartiendo profesionales del sector”, asegura.