Quejas por las demoras en las valoraciones de discapacidad

Las asociaciones del ámbito de la discapacidad denuncian la elevada lista de espera en España para recibir la valoración de discapacidad, que en ocasiones supera los dos años. Algo que incluso ha reconocido la propia ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

En las últimas semanas la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha organizado protestas por todo el país para exigir que se acorten los tiempos de espera y que las personas con discapacidad dispongan de su certificado a tiempo para poder acceder a facilidades económicas y legales. En Salamanca, entidades como Asprodes reconocen que hay casos de personas a la espera de la valoración, cuya demora se ha alargado sobre todo después de la pandemia.

Esta situación afecta gravemente a personas que padecen enfermedades degenerativas donde el tiempo juega en contra y que necesitan una resolución cuanto antes. Igualmente la precariedad laboral puede verse agravada, ya que las personas dependen de las plazas reservadas para un 33% o más grado de discapacidad. En el caso de personas con discapacidad orgánica ( que afecta a procesos fisiológicos y a órganos internos como el riñón, pulmón, corazón...) que disponen de un certificado revisable, las demoras en las valoraciones podrían hacerles perder su grado de discapacidad y en consecuencia su trabajo.

Otro de los asuntos que preocupa a las entidades es que el baremo que se utiliza para valorar la discapacidad lleva dos décadas sin actualizarse, lo que deriva en que muchas discapacidades no visibles, como las que afectan a personas operadas de órganos internos, no se vean reconocidas. Las asociaciones que apoyan a familias y personas con discapacidad en Salamanca reclaman no sólo reducir los tiempos de las valoraciones sino la publicación de un nuevo baremo, que esperan que que el Ministerio de Derechos Sociales apruebe antes de agosto.

“Con respecto, al cambio del baremos de evaluación de dependencia y al certificado de grado de discapacidad, todo el sector esperamos una actualización que mejore la situación actual con el fin de asignar adecuadamente los recursos a las necesidades de las personas”, señalan desde Aspace Salamanca. La entidad agrega que aunque los baremos pueden estar bien ubicados “no distinguen necesidades con otros colectivos, cuestión que finalmente causa escasez de recursos”.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas (con abstención de Castilla y León, Galicia y Madrid) acordaron un nuevo baremo de valoración “más precisa y completa” del grado de discapacidad por el que se establecerá un nuevo procedimiento.

La ministra de Derechos Sociales se comprometió a velar por “la uniformidad de las evaluaciones en todo el territorio del Estado y de formar a los equipos multiprofesionales para la aplicación de esta nueva herramienta”.