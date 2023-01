Quejas por errores de Renfe en la cancelación de billetes de Media Distancia

Viajeros con abono de Media Distancia de Renfe se quejan del fallo del sistema informático que gestiona la anulación de los billetes que finalmente no se usan, ya que no detecta las cancelaciones efectuadas al menos dos horas antes de la salida del tren, como impone la normativa. Desde el 1 de enero esto supone una sanción, para evitar que no haya asientos a la venta y después los trenes vayan vacíos.

A la tercera vez que suceda la irregularidad, Renfe incauta los 20 euros que se depositan a la hora de formalizar el abono, que se retirará sin permitir que se renueve hasta que no hayan transcurrido 30 días de la anulación. Antes la compañía envía un aviso, que es el que ha puesto en alerta a los usuarios afectados por el fallo del sistema y que aseguran haber cumplido con los requerimientos. En este sentido, Renfe aconseja hacer una reclamación en los servicios de Posventa para que se analice el caso.

La empresa ferroviaria también recomienda a los viajeros que no se sienten en otras localizaciones para evitar que en el control de billetes a bordo se registre que su plaza asignada está vacía y que el usuario de ese abono no ha realizado el viaje, arriesgándose a la sanción. Al margen de estos fallos, lo cierto es que la medida para evitar que los usuarios reserven plazas de forma indiscriminada, aprovechando que si tienen el abono es gratis, ha dado resultado y, al menos en los trenes de Media Distancia de Salamanca, tienen a la venta billetes y los vagones portan más viajeros que antes de la medida. Por otro lado, ayer Renfe informó de que ha emitido 29.585 abonos gratuitos en Castilla y León, para los desplazamientos que se realicen en trenes de Cercanías y Media Distancia entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023. En toda España, sostiene que ha superado el millón de abonos gratuitos expedidos para viajar durante el primer cuatrimestre de 2023 en los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia a nivel nacional. Del total de títulos gratuitos expedidos, el 74,8% corresponde a abonos para viajar en los distintos núcleos de Cercanías, Rodalies y Cercanías Ancho Métrico, mientras que el 25,2% corresponde a abonos.