Quejas de los jueces por carteles que devalúan 'la imagen de independencia judicial' La Asociación Profesional de la Magistratura reclama la retirada de la nueva señalética que el Ministerio ha colocado en los órganos de justicia

Carlos Rincón Salamanca Martes, 11 de noviembre 2025, 18:50 Comenta Compartir

A la puerta del número 39-41 de Gran Vía se encuentran ya las polémicas señales que el Gobierno de Pedro Sánchez ha diseñado para los nuevos tribunales de instancia que comenzarán a funcionar el 1 de enero. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha reclamado ya su retirada en toda España porque «lastran la imagen de imagen de independencia» judicial al ocupar casi la mitad del cartel el logotipo del Gobierno de España.

La agrupación de jueces insiste en que «el Poder Judicial es único en todo el Estado y ejerce sus funciones con independencia del poder ejecutivo». «La señalética impuesta, sin previa consulta a los órganos de Gobierno de los tribunales, en las sedes judiciales, escenifica la visión de dependencia que el Gobierno y las comunidades autónomas tienen del Poder Judicial, incorporando sus logos a las fachadas de las sedes judiciales para remarcar su pertenencia, devaluando la apariencia de independencia de los tribunales ante cualquier ciudadano que acceda a sus servicios», asegura la APM en una nota de prensa.

Lo cierto es que, si bien en otros puntos de España esta señalética se está empezando a estrenar ahora, en Salamanca ya se utilizó un modelo similar, con el logo del Ejecutivo central, en las puertas del edificio del paseo de Doctor Torres Villarroel en el que se encuentran algunos tribunales. «No creemos que sea de modo ingenuo, el mismo modelo de señalética que el previsto para los organismos dependientes del ejecutivo, sobre el fondo blanco, asimilando los tribunales a la administración periférica o a los organismos autónomos dependientes», aseguran.

En cualquier caso, la asociación «lamenta el olvido así escenificado del principio de independencia y unidad jurisdiccional en todo el territorio español proclamado en el artículo 117 de la Constitución Española e insta al Gobierno y a las comunidades autónomas [en aquellas regiones en las que las competencias están transferidas] a la retirada inmediata de dicha señalética de las sedes judiciales», según insisten en una nota de prensa.