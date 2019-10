Quejas entre los viajeros frecuentes del Alvia Salamanca-Madrid: “Me gasto más de 600 euros al mes y no nos dan facilidades”

“Prefiero esperar al Alvia dos horas en la estación por no coger el MD que tarda más y es más caro”

Antonio Martín hace 200 viajes al año en el Alvia. Trabaja en Madrid en turno de noche y no todos los días, lo que le permite seguir viviendo en su tierra, en Salamanca. Siente que los salmantinos son ciudadanos “de segunda o de tercera”, cuando se trata de conexiones ferroviarias. “Hay una falta clara de frecuencias. No puede ser que el primer tren de Madrid llegue a Salamanca a las 10.30 horas. Alguien que tenga una reunión de trabajo acaba llegando a las 11.00 horas y a las 18.20 horas ya tiene que tomar el último tren de vuelta a Madrid”, explica Antonio, que recuerda que el MD que sale de Madrid a las 7.40 horas y pasa por Ávila sólo llega cinco minutos más tarde que el primer Alvia. Este viajero confiesa que en su caso, cada mañana prefiere esperar dos horas en la estación de Chamartín a que salga el primer Alvia antes que coger el primer MD. “Son más de tres horas de viaje con muchas paradas y aunque podría ir durmiendo en el tren, no tiene promociones y el billete es más caro”, reconoce.

Antonio Martín asegura que no ve lógico que ciudades como Zamora tengan siete trenes rápidos o 14 en Palencia y Salamanca sólo cuatro. En sus mañanas en Chamartín para coger el primer tren a Salamanca critica que este Alvia salga cada día de una vía distinta, que muchas veces Renfe avise de su ubicación “un minuto antes de su salida” y que “en ocasiones no se haya ni limpiado el convoy”.

La limitación de días para gastar los bonos del Alvia es otro de los problemas con los que se topa Antonio que por sus jornadas laborales tiene que recurrir a comprar el billete sencillo ya que no gastaría los bonos en el plazo estipulado. “Si lo coges con antelación puedes pagar 15 euros, pero como lo reserves dos días antes te pegan el sablazo”, añade.