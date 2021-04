Quejas de los pacientes salmantinos: Sacyl sigue sin permitir acompañantes a pesar de que lo anunció

Decenas de pacientes salmantinos siguen quejándose de que la anunciada flexibilización de las visitas en los hospitales “todavía no ha llegado”.

La Consejería de Sanidad anunció el sábado -mediante una nota pública- que la Gerencia Regional de Salud procedería a permitir la presencia de acompañantes para acudir a consultas, pruebas diagnósticas e ingresos por cirugías. Las recomendaciones que marcaba la Junta es que estos acompañantes fueran convivientes del enfermo y, de ser posible, que tuvieran menos de 65 años y no formaran parte de ningún grupo de riesgo.

El lunes ya se registraron quejas tanto de pacientes como de sindicatos (CSIF) que afirmaban: “Los trabajadores no tienen n idea de esta medida y si nadie les da la orden, los celadores seguirán prohibiendo la entrada de acompañantes en los centros sanitarios”.

Fuentes sanitarias de Salamanca matizaban que la entrada en vigor del nuevo ‘régimen’ de visitas y acompañantes sería “inminente”, pues dependía de que las gerencias provinciales trasladaran la orden que se ha emitido desde Valladolid.

Al parecer la orden todavía no ha llegado, según afirman algunos usuarios del Hospital Virgen de la Vega. Rafael Esteban apunta: “Tenemos a mi padre ingresados, pero nos han dicho que no se puede, hacer visitas y solo en casos especiales permitan que una persona esté en la habitación, pero con la condición de que la persona que entre ya no puede salir. Nada de turnarse una persona por la mañana y otra por la noche. Si el paciente se tira diez días ingresados, tendrías que estar diez días allí metido. De hecho, la persona que acompañaba a mi padre subió a la planta de arriba para comprar agua y le llamaron la atención por salir de la planta”, relata.

“Se siguen dando situaciones inhumanas. El compañero de habitación de mi padre falleció a las 3:00 de la mañana y murió totalmente solo. Le pusieron la manta por encima y allí estuvo unas horas. No tenía nadie junto a él”, lamentan. Los afectados por esta indefinición solicitan que la Consejería haga funcionar sus propias condiciones “antes de que la situación empeore y lo vuelvan a prohibir”, concluyen.