Quejas de hosteleros de los barrios por la “falta de facilidades” en las ampliaciones de terrazas

Varios hosteleros consultados por este periódico con sede en barrios fuera de la primera vía de ronda (centro urbano) se quejan de que algunas propuestas de ampliación de terrazas de los bares y restaurantes se están rechazando, a pesar de cumplir con las distancias de seguridad. "Si en el nuevo espacio que proponemos se podrían meter 6 sillas cumpliendo con las distancias y todos los requisitos de seguridad, nos están respondiendo que solo se pueden 4 porque no se permiten más que las adjudicadas en 2019. En vez de dar vida, nos la apagan", se queja un empresario que lamenta que el Consistorio no esté dando facilidades en un contexto "muy duro" para el sector. Así, señala también que no se establezca un "criterio sensato" en los repartos de mesas altas y mesas bajas. "Más del 30% de los negocios se van a ir a pique y necesitamos apoyo". De hecho, señala que esta es una de las razones de que muchos negocios opten por no levantar la persiana. "No hay esperanza de que los bares sean rentables, pero tampoco que abriendo se vayan a salvar gastos", denuncian. Así, apuestan por continuar siendo reivindicativos y echan en falta que no se hubieran realizado medidas de presión más contundentes que hubieran favorecido que el sector tuviese más capacidad de maniobra. "Teníamos que haber sido más implacables".

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Álvaro Juanes, dirigió al Ayuntamiento una consulta para resolver las dudas de los establecimientos de ocio nocturno. En este sentido preguntó si estos locales pertenecientes a las categorías A y B de la Ordenanza Reguladora de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que contaran con licencia de terraza pueden hacer uso de las mismas y ya pueden colocarlas al haber pasado Salamanca a la fase 1. Varios establecimientos afectados ya señalaron el domingo a este periódico la "inseguridad jurídica" que existía en el sector ya que no contaban con ningún documento que acreditara que tenían permitida la instalación de las mesas en la vía pública.

En un encuentro celebrado entre hosteleros de todo el país en el que participó Álvaro Juanes, el sector exigió al Gobierno una respuesta contundente a la difícil situación que atraviesan debido al coronavirus. Solicitan que los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se prolonguen como mínimo a final de año, ya que considera «insuficiente» la ampliación acordada hasta el 30 de junio. Además, han pedido una reducción del IVA al 4%, mejorar la ayudas recibidas a través del ICO y un plan de reconversión para el sector. Por otro lado, el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, avanzó que este jueves, también en Salamanca, llevarán a cabo acciones de reivindicación ante las delegaciones de Gobierno, así como una campaña en redes sociales para pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se siente a negociar con el sector. "Exigimos al Gobierno certidumbre y sentarnos a trabajar", recalcó.