“Quédate en casa, tu vendedor de prensa te ayuda” es el nombre de la iniciativa por la que podrás recibir en tu domicilio los productos de un buen número de puntos de venta de prensa de Salamanca. Y todo ello gracias a la solidaridad de los vendedores de prensa de Salamanca y provincia que, en estos tiempos de confinamiento por culpa del coronavirus, quieren ayudarte.

La idea es que aquellas personas que no pueden acercarse hasta el quiosco no se queden sin recibir el pan, otros alimentos, su revista favorita y, cómo no, también su GACETA.

Para poder disfrutar de esta iniciativa, tan solo tienes que llamar por teléfono a tu vendedor de prensa más próximo y ponerte de acuerdo con él. Así de fácil. Recuerda que deberás llamar en horario comercial y que los puntos de venta tienen un radio de acción limitado y no pueden llegar a todos los rincones de la ciudad o la provincia.

Te rogamos que, para intentar cumplir al máximo las normas higiénicas dispuestas por el coronavirus, tengas preparado el importe exacto de la compra para evitar en todo lo posible la manipulación de efectivo.

A continuación, te presentamos un listado y un mapa en el que encontrarás los puntos de venta de Salamanca y provincia que sirven a domicilio y se han sumado a esta iniciativa y su horario para poder llamarles.