Preocupación por el aumento de pacientes con infartos que no van a Urgencias ante la psicosis por el Covid-19

“ Lo normal es que entren por Urgencias unos 3 o 4 infartos de miocardio agudo al día –más de 1.000 al año-, pero en los últimos días estamos recibiendo un al día o, incluso, ninguno ”, apuntan desde el servicio. David González Calle es cardiólogo del Hospital y vocal de médicos en formación en el Colegio Oficial. Esta semana expresaba en redes sociales su preocupación por la menor incidencia de unas patologías que no entienden de epidemias: alguien tiene que estar sufriendo infartos en su hogar.

Preocupación en el servicio de Cardiología del Hospital de Salamanca por el descenso de pacientes que llegan a Urgencias con dolor torácico, infartos, etc.

“Cuando se sientan síntomas de un infarto hay que llamar al 112 y serán atendidos como siempre”

Los cardiólogos aplauden “que no se vaya a Urgencias por cuestiones que no están indicadas, pero la gente que sufre esos dolores coronarios opresivos tan característicos no se pueden quedar en casa”, alertan. El equipo de Cardiología del Hospital de Salamanca enfatiza que están “totalmente preparados para atender esas patologías graves, independientemente de la epidemia del coronavirus”. “Las salas de Hemodinámica está abiertas; las salas de Electrofisiología están abiertas... Quiero decir que vamos a seguir atendiendo a los pacientes agudos igual que antes y es importante que lo sepan”.

Las consultas ordinarias se han cancelado, pero se han mantenido activos los recursos necesarios para seguir atendiendo con premura los problemas graves de corazón. “Tenemos la excelencia de poder tratar infartos en menos de dos horas y hay que seguir manteniéndola, porque esa persona acabará viniendo al cabo de unos días y llegará muchísimo peor”, advierte el doctor David González.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, también se pronunció al respecto: “Es cierto que parte de las Urgencias se están conteniendo porque había un uso excesivo, pero si las personas notan que tienen un problema grave deben llamar al 112 e informar de lo que pasa”, dijo.