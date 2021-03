No hay trucos que valgan. El máximo siguen siendo seis personas, tanto alrededor de una mesa como alrededor de una agrupación de mesas unidas. Si son más de seis personas tendrán que sentarse en mesas diferentes, pero siempre dejando una distancia de 2 metros entre cada mesa en el interior de los locales, o de 1,5 metros si es en terraza.

Sí, es una de las técnicas que están empleando algunos locales para ‘inutilizar las barras’. Se sitúan mesas altas al lado de la barra y funcionan como mesas de un comedor, por lo que se tienen que respetar las distancias de dos metros entre cada mesa. Entre medias no puede haber nadie.

No cambia nada. El máximo de personas que se autoriza para las reuniones de carácter social sigue siendo de cuatro personas de distintas unidades familiares, salvo que sean convivientes de una misma familia en la que haya más de cuatro miembros.

No. Los recintos deportivos que no sean al aire libre, como por ejemplo un pabellón, se reabrirán pero con una limitación de aforo del 33% y limitando las actividades grupales a seis personas de forma simultánea, que deben ocupar dos metros cuadrados por usuario y cuatro metros entre grupos. Si por ejemplo es una clase de baile, el máximo será de seis personas, incluyendo al monitor. Si hablamos de una competición oficial -aunque no sea profesional- se permiten entrenamientos con un máximo de 30 personas y seguir los distintos protocolos que haya estipulado para cada competición el CSD.