La fase 2, en la que se encontrará Salamanca en bloque a partir de este lunes 8 de junio, tiene importantes medidas de desescalada. Uno de los puntos más novedosos es la supresión de las franjas horarias para salir a pasear para todos, a excepción de los mayores por su vulnerabilidad por lo que mantendrán horarios fijos para sus salidas en esta fase (entre las 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00 horas). Precisamente otra de las grandes novedades tiene que ver con la tercera edad, ya que todos los familiares de aquellos residentes en centros de ancianos podrán volver a reencontrase toda vez que en esta fase ya están permitidas las visitas a las residencias. Otros de los puntos novedosos son el incremento del número de personas para las reuniones de familiares y amigos, pasando de las 10 permitidas en la fase 1 a las 15.

¿POR DÓNDE PUEDO MOVERME?

Esto se mantiene igual que en la Fase 1. La movilidad de las personas para realizar las actividades permitidas está circunscrita exclusivamente a la provincia de Salamanca en nuestro caso. Se puede seguir saliendo fuera de tu localidad de residencia a comprar o a ver a familiares o amigos. Por lo tanto, las visitas a familiares y amigos que se encuentran fuera de la provincia tendrá que seguir esperando a que las Comunidades se pongan de acuerdo para levantar los vetos entre provincias al alcanzar la fase 3.

SIN FRANJAS HORARIAS, EXCEPTO PARA MAYORES

La Fase 2 amplía los horarios para pasear o hacer deporte. Se podrán realizar ambos a cualquier hora del día, excepto en las franjas reservadas para mayores y personas vulnerables. Esto es, de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00 horas. Las comunidades autónomas pueden modificar estos horarios y algunas tienen pensado hacerlo por culpa del calor. Especialmente en la mitad sur de la Península.

REUNIONES DE HASTA 15 PERSONAS

Los grupos permitidos pasan de 10 a 15 personas en esta fase. Ya sea en domicilios, en los bares y restaurantes, o en zonas abiertas.

VISITAS A FAMILIARES EN RESIDENCIAS

El Gobierno permite autorizar las visitas en la Fase 2 y regular la manera en que se deben realizar.

BARES Y RESTAURANTES

Aquí hay cambios importantes. Si hasta ahora sólo estaban abiertas las terrazas, ahora la gran novedad es que ya se podrá consumir dentro de los locales de los bares y restaurantes pero respetando un aforo máximo. Todavía hay que olvidarse de tapear o tomar cañas en las barras porque es obligatorio estar sentando en una o varias mesas. Y éstas tienen que asegurar una distancia de dos metros entre los clientes de otras. Todavía está prohibido el uso de cartas de menú, servilleteros o convoys de aceite y vinagre.

APERTURA DE PISCINAS Y GIMNASIOS

La apertura de la piscinas recreativas al aire libre llega también en la Fase 2, lo mismo que con las de uso deportivo, incluidas las cubiertas. Se podrán abrir al público con cita previa y un aforo máximo del 30% o el que permita cumplir con la distancia de seguridad. Se organizarán turnos horarios, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación. La limpieza debe llevarse a cabo, al menos, tres veces al día y no se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios. En la fase 2 se abren las instalaciones deportivas cubiertas, a un 30% del aforo y con cita previa. Se permite el uso de los vestuarios y solo se podrá entrenar de forma individual o en parejas si el deporte no exige contacto.

ABREN LOS CENTROS COMERCIALES

Ya puede abrir cualquier comercio con independencia del tamaño de su superficie. Ahora era de menos de 400 metros cuadrados. Esto permite la reapertura de los grandes centros comerciales, aunque con una limitación de aforo del 40%, que es también efectiva si éste cuenta con varias plantas. Los clientes no pueden hacer uso de las zonas comunes nada más que para transitar, por lo que está prohibido utilizar los bancos o zonas de recreo para niños. Cabe recordar que se tienen que garantizar los dos metros entre clientes y si el comercio en cuestión no puede, pues sólo puede acceder una sola persona.

TURISMO Y ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

Aumenta el número de personas que pueden disfrutar del turismo y actividades de naturaleza. Los grupos pueden ser ya de hasta 20 personas. Además, podrán abrir los parques naturales con un aforo de hasta el 20% y los teleféricos con un aforo del 50%.

CINES Y VISITAS A MONUMENTOS

Los cines, teatros y auditorios reabren con un tercio de su aforo y butacas asignadas. Si son lugares cerrados, no se podrán reunir más de 50 personas. También se empezará a permitir las visitas a monumentos. En los recintos religiosos como iglesias, catedrales o monasterios se establecerán recorridos obligatorios para ordenar la circulación de personas.

BODAS CON INVITADOS: 100 AL AIRE LIBRE Y 50 EN ESPACIOS CERRADOS

Las bodas ya podrán contar con invitados. Están permitidas en todo tipo de instalaciones pero hay que tener en cuenta que el número máximo de personas tiene que ser 100 en espacios abiertos y 50 en espacios cerrados. Los invitados no pueden desplazarse entre provincias.

LAS IGLESIAS AUMENTAN EL AFORO HASTA EL 50%

El aforo máximo en iglesias para esta fase es aumenta a un 50% pero se insisten en las medidas de seguridad e higiene en estos espacios cerrados.

HASTA 25 PERSONAS EN VELATORIOS

El límite máximo crece hasta las 25 personas en espacios al aire libre y 15 personas en espacios cerrados, sean o no convivientes.

ACADEMIAS Y AUTOESCUELAS

La fase 2 recoge la apertura de los centros educativos y de formación extraescolares. Se incluyen se forma específica en el plan del Gobierno las academias y las autoescuelas