¿Qué puede traer a Urdangarin a Salamanca?

¿Qué puede suceder para que Iñaki Urdangarin venga a Salamanca? El esposo de Cristina de Borbón cumple condena en la cárcel de Brieva, en Ávila, por el caso Noos. Hace unas semanas comenzó a desempeñar tareas como voluntario para realizar trabajos en beneficio de la comunidad. En concreto, en un centro social de Pozuelo de Alarcón.

Pues muy pronto Salamanca podría ser destino, puesto que el Ayuntamiento aprobará este viernes una moción conjunta de todos los grupos políticos para que los condenados por causas menores, que muchas veces se redimen con trabajos en beneficio de la comunidad, puedan redimirlos en el Consistorio. “Se trata, eso sí, de cumplir las penas que no van a suponer cantidad alguna para las arcas del Ayuntamiento, porque depende de Prisiones, ni van a quitar puestos de trabajo”, destacaba ayer el edil del PSOE, Chema Collados, quien presentó la moción que acudirá al pleno. Serán trabajos como ayudar en tareas de ordenar el tráfico en salidas o entradas a centros escolares. “Se piden áreas y se valora si se pueden incorporar o no, estudiando los perfiles diversos de los aspirantes. Los jueces de Salamanca hasta ahora no suelen imponer estas penas porque en la capital no se podían cumplir, pero no es lógico que el Ayuntamiento no acogiera esta opción”, añadió José Luis Mateos.

Con la aprobación de la moción en el Pleno del Consistorio de este viernes, se procederá a firmar un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior para que, posteriormente, se lleven a cabo este voluntariado. De hecho, en ayuntamientos como Ciudad Rodrigo, Béjar, Santa Marta o Doñinos ya se llevan a cabo estas acciones, “algo que era imprescindible, puesto que la propia Constitución garantiza que haya penas restitutivas que se devuelvan con trabajos en beneficio de la comunidad”, añade Chema Collados. “Si creemos en la solidaridad, en la inclusión social, es obligado que esto saliera adelante”, afirmó.

Ahora habrá que esperar, eso sí, para ver si Iñaki Urdangarin podrá cumplir esos trabajos en Salamanca... aunque parece probable que continúe en el centro de Pozuelo de Alarcón que le ha sido asignado.