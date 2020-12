¿Qué piensa Salamanca de las restricciones para la Navidad?

El presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca se muestra muy pesimista en relación al futuro de la hostelería con las condiciones puestas sobre la mesa en el Consejo Interterritorial de ayer. “Aunque se amplíe el número de comensales, aún seguimos con un tercio del aforo en los negocios, por lo que la salida es muy complicada”. Reconoce que durante “algunas fechas señaladas” de la próxima Navidad el sector puede trabajar, “pero necesitamos como mínimo un 60% de los ingresos que teníamos antes de la pandemia para no perder y la fórmula propuesta no permite ese porcentaje, se trabajaría a pérdidas”. Además, señala que mientras siga el cierre perimetral de las comunidades las ocupaciones de los hoteles seguirán “por los suelos”.

El presidente de Aesco espera que Castilla y León aclare si limitará o no los días en los que se puede viajar desde otras autonomías a casas de familiares y allegados. “Sigue habiendo imprecisiones en las medidas y al final mucho depende de lo que decidan las comunidades”, explica. Benjamín Crespo señala que para Salamanca el regreso a casa de los salmantinos es muy importantes, ya que hay decenas de miles que viven fuera y que al regresar por las fiestas navideñas realizan un importante consumo en la provincia, sobre todo en el sector servicios. No obstante, animó a la ciudadanía a celebrar la Navidad “con responsabilidad, sobre todo con los más mayores, para que el próximo año sea más seguro” y la actividad económica pueda remontar.

El presidente de la Diputación asegura que, más allá del número de personas que se puedan reunir y de las limitaciones de movimiento, lo más importante para afrontar la Navidad “es que hay que concienciar a la ciudadanía para que no baje la guardia”. Javier Iglesias señala que ahora que Salamanca, al igual que el país, está doblegando claramente la curva epidemiológica, hay que tomar todas las precauciones “para proteger a nuestro seres queridos y evitar una tercera ola, porque está en nuestras manos evitarlo”. “Una parte importante de la población está concienciada, pero otra pequeña debe hacer un esfuerzo para que esto no suceda. Apelo a la responsabilidad individual y colectiva y a la autodisciplina para no volver a las andadas”, remarca.

El secretario provincial del PSOE manifiesta su confianza en “el sentido común de la ciudadanía para respetar las normas” tras el acuerdo entre CCAA y Gobierno sobre cómo celebrar la Navidad. “Cuanto más consenso haya en medidas sanitarias, mucho mejor. Si las normas se aplican de forma adecuada, el riesgo va a ser menor, aunque no desaparezca del todo hasta que no haya una vacunación masiva”, explica. Las medidas para Navidad contrastan, según Fernando Pablos, con las últimas adoptadas por la Junta sobre el confinamiento de las provincias donde reabre la hostelería. “Cuando uno adopta decisiones contrarias a otras veces y no las explica, es difícil de entender. Abrir la hostelería no es un criterio para cerrar una provincia”, afirma.