¿Qué pasará tras el 9 de mayo? Las dudas legales que se presentan con el fin del estado de alarma

Las comunidades autónomas enfrentan la incertidumbre legal del fin del estado de alarma con las dudas y la experiencia recabada de que las mismas restricciones han sido retiradas por los tribunales, en función del territorio. Sin ir más lejos, en Castilla y León se han autorizado unos confinamientos pero se han puesto limitaciones para el resto. La Comunidad se ha topado no solo con el filtro del Tribunal Superior de Justicia, sino del Supremo que ya con el estado de alarma anuló la decisión de adelantar el toque de queda.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguraba esta semana que en el 99% de los casos planteados por los gobiernos regionales para restringir la movilidad habían sido aceptados por los tribunales. Sin embargo, esta afirmación tiene muchas aristas. Por ejemplo, el TSJ de Castilla y León sí autorizó el confinamiento perimetral de ciudades como Salamanca en octubre ante la subida de los contagios, sin que hubiera estado de alarma, pero planteó limitaciones en el caso de Aranda de Duero en que se limitó a 7 días, y no a 14, como pedía la Junta. En otros casos, fue el propio Contencioso como en Pesquera de Duero (Valladolid) donde se abroncaba a los políticos por no estar suficientemente fundamentado. En comunidades como Cataluña, el confinamiento propuesto por la Generalitat para Lérida fue rechazado por los jueces, y la propia Fiscalía se opuso a la medida apelando a la necesidad de que hubiese estado de alarma. Lo mismo sucedió en la Comunidad Valenciana, entre otros puntos, donde los políticos se encontraron con que un juzgado no daba el visto bueno al confinamiento de Beningànim, mientras que a los dos días otro sí lo permitía. En Zaragoza, un juez también argumentó lo mismo para el confinamiento de La Almunia por el mismo motivo de requerir el estado de alarma. Tampoco la justicia lo permitió en Madrid cuando se pidió un control de la movilidad en localidades de más de 100.000 habitantes el 8 de octubre.