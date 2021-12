¿Qué ocurre si no hay acuerdo para vacunar a los hijos?

Con la inminente vacunación infantil de 10 y 11 años a partir del próximo lunes, se han establecido todos los circuitos para que esté preparado y las recomendaciones médicas, sanitarias y sociales. Sin embargo, la inmunización de los pequeños también plantea interrogantes: ¿Qué sucede si no hay acuerdo entre los progenitores separados para vacunar a sus hijos? Profesionales de la judicatura de Salamanca resuelven la cuestión. El decano del Colegio de Abogados, José Javier Román, insta en estos casos a que se llegue un acuerdo “primando el bien del menor”, aunque reconoce que no tiene constancia de que se hayan producido casos de este tipo en Salamanca. “Se aplicaría la Ley de Jurisdicción Voluntaria si ambos tienen la patria potestad para cualquier operación en la que no hay acuerdos pero también en otros asuntos como poner una ortodoncia, unas gafas”.

Fuentes del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Familia confirman que la utilización del proceso de la Ley de Jurisdicción Voluntaria es un proceso “muy habitual” hasta para dirimir clases extraescolares de inglés, aunque en Salamanca no han tenido que lidiar con vacunación de menores.

El proceso es “rápido” con una convocatoria de mínimo quince días para dar traslado a las partes, aunque es un proceso en el que no es necesario ni abogado ni procurador, aunque sí que tiene que estar presente el Ministerio Fiscal. A pesar del alto volumen de expedientes de Familia, este proceso no suele dilatarse más del periodo de veinte días para la resolución. A la hora de la decisión, desde el Juzgado apuntan a que se atiende a las necesidades del menor en concreto (si tiene patologías previas, riesgos asociados y sanitarios) para tomar la decisión final. Ya ha habido varias sentencias favorables, como la de Alicante, fundamentada en la aprobación de las administraciones y la aceptación del menor de querer recibir las dos dosis.