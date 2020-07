Que no cunda el pánico si desaparecen los anticuerpos. El científico salmantino Alberto Orfao lo explica

Los últimos estudios dicen que los anticuerpos del COVID-19 apenas duran tres meses y la gente se lleva las manos a la cabeza: ¡Estamos perdidos. Los anticuerpos desaparecen!

“Creo que no tendríamos que ponernos tan nerviosos. No al menos durante un par de años”, replica el catedrático de la Universidad, Alberto Orfao, quien recalca: “Que los anticuerpos desaparezcan al cabo de un tiempo sucede con cualquier infección. De hecho, si produjéramos anticuerpos para todas las infecciones y se quedaran ahí a lo largo de la vida, no habría espacio para tanto anticuerpo”.

El científico del Centro de Investigación del Cáncer explica de una forma muy gráfica que el hecho de que los anticuerpos se esfumen no significa que se pierda la inmunidad, simplemente que ya no hacían falta, pero volverán si se les llama. “Los anticuerpos dentro del organismo funcionan como una etiqueta que tú tienes que pegar para señalar todo aquello que quieres eliminar. Cuando el virus desaparece y no hay nada que eliminar, ya no te hacen falta esas etiquetas. Lo que sí necesitas es ‘memoria’ en tu ordenador para que, en caso de que el virus vuelva a aparecer, seas capaz de imprimir esas etiquetas lo más rápido posible”.