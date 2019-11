Traumatología, Rehabilitación y Atención Primaria cuentan con un protocolo de derivación de patologías específicas para mejorar la eficiencia en las demoras.

El jefe de Traumatología, Juan Blanco, se está encargado de revisar 4.600 volantes procedentes desde Atención Primaria para verificar si esos pacientes necesitaban ser vistos por un traumatólogo, si tenían que haber sido enviados a Rehabilitación o si el problema se podía haber solucionado desde Atención Primaria, sin necesidad de recurrir al Hospital. El especialista señala como ejemplo que el 80% de la población general padece lumbalgia y su tratamiento es con medidas conservadoras.

“Tratamos de establecer compromisos con los centros de salud y sus médicos. La idea que compartimos todos es que vamos a pensar en los pacientes y no en los que trabajamos en el Hospital o los que trabajáis en los centros de salud. Lo primero es organizar qué tenemos que hacer unos y otros para ver si así podemos disminuir las demoras. Si finalmente tienen que ser 20.000 personas las que pasen por Traumatología, pues que sean 20.000 personas. No hay problema, pero lo cierto es que hay muchos pacientes que son enviados a Trauma y no lo necesitan, y otros que sí tienen que venir, pero hacerlo con un tratamiento previo”, explica Blanco.