Puntualidad, seguridad y sostenibilidad: las claves del éxito de Transportes V.A.L.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Transportes Vicente Andrés Luis S.L. (V.A.L.) es una empresa salmantina de cuarta generación dedicada al transporte nacional e internacional de mercancías.

Evolucionando de generación en generación desde el día en el que fue creada por su fundador, Transportes V.A.L. ha crecido en cantidad, calidad, medios y tecnología.

Transportes V.A.L. es una empresa comprometida con el medio ambiente. En este sentido, todos sus vehículos cumplen con la normativa de contaminación EUR6.

De esta forma, se ha consolidado como una empresa puntera dentro del sector, priorizando la efectividad en la recogida y en la recepción por parte del cliente, y se ha hecho de la puntualidad la máxima del servicio que prestan por todas las carreteras españolas y europeas. La rigurosidad que muestran en el trabajo y el cuidado que sus trabajadores prestan en todo momento completan las virtudes de una empresa que ha incorporado vehículos y herramientas más sostenibles.

Puntos fuertes

En Transportes V.A.L., se garantiza la efectividad de todo servicio prestado con distintas tareas de mantenimiento, reparaciones, lavados y puestas a punto de todos los vehículos que se emplean para que siempre se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento y, con ello, conseguir reducir a cero cualquier avería que pueda darse para cumplir con los tiempos de tránsito y citas de carga y descarga marcadas por los propios clientes.

Servicio nacional e internacional

Transportes V.A.L. cuenta con una flota de vehículos modernos dotados de las tecnologías más actuales, aplicadas al sector del transporte de mercancías.

Dispone de asesoramiento personalizado para un transporte óptimo en función de la necesidad, con un servicio 24/7 los 365 días del año y con un servicio de localización de flota para tener al vehículo controlado en todo momento, además de expertos en mercancías voluminosas. Todos estos factores son los que marcan la diferencia en la excelencia del transporte.

Ampliar

Página web