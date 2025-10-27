Los puntos negros en las carreteras nacionales de la provincia se reducen a la mitad

Carlos Rincón Lunes, 27 de octubre 2025, 06:22 Comenta Compartir

De los 270 tramos de carreteras nacionales más peligrosos de España, cinco están en Salamanca. Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha actualizado su informe de puntos negros y en esta provincia los reduce a la mitad con respecto a la anterior edición, en la que contabilizó una decena en función de la intensidad media de vehículos y el número de accidentes y víctimas. Eso sí, uno de ellos se encuentran entre los 25 puntos con más peligro de accidente de todo el país. Se trata del kilómetro 251 de la N-620, en el término municipal de Galindo y Perahuy. Ocho son las víctimas de accidente de tráfico (tanto heridos como fallecidos) que la agrupación ha contabilizado en tres siniestros ocurridos en este punto en el periodo comprendido entre 2009 y 2023. Entre ellos, se encontrarían los dos lesionados en el violento choque que se produjo, junto a La Rad, entre dos vehículos a finales de 2023.

El segundo punto más peligroso de las carreteras convencionales de titularidad estatal en la provincia se encuentra a tan solo seis kilómetros del primero. También en la N-620, concretamente en el punto kilométrico 257, cerca de Calzada de Don Diego. Las víctimas en este caso fueron cuatro. En la misma nacional, AEA ubica otros dos tramos peligrosos, que se corresponderían con los kilómetros 222 y 311, en Pedrosillo El Ralo y Carpio de Azaba, respectivamente. En el primero de esos dos puntos se contabilizaron a lo largo de esos cinco años una decena de víctimas en cinco accidentes. Sin embargo, la peligrosidad se considera menor que en el tramo de Galindo y Perahuy, porque en este la proporción de siniestros es menor si se tiene en cuenta que la intensidad media diaria de vehículos es cuatro veces superior a la que se registra junto a La Rad. El quinto punto estaría en la carretera de Madrid, la N-501, concretamente en el kilómetro 56, en Santa Marta de Tormes.

Desaparecen del informe los puntos negros de la N-630 que sí aparecían en el estudio anterior que tenía en cuenta los accidentes ocurridos entre 2018 y 2022. De los tramos más peligrosos de carretera nacional desaparecen respecto al anterior informe de Automovilistas Europeos Asociados ocho puntos negros. Tan solo se repiten los kilométricos 251 y 257 de la N-620, pero ya no figuran los puntos 209, 244, 269, 291 y 339 —en Parada de Rubiales, Doñinos de Salamanca, Aldehuela de la Bóveda, La Fuente de San Esteban y Carpio de Azaba, respectivamente—. En el anterior estudio, aparecían tres tramos peligrosos en la N-630, concretamente en los kilómetros 321, 360 y 371, en Calzada de Valdunciel, Martinamor y Fresno Alhándiga, respectivamente.