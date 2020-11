La situación excepcional de cierre perimetral en Castilla y León por la pandemia puede causar inquietud entre aquellos padres y madres separados que tienen que viajar a otra comunidad para que su hijo visite o pase unos días con el otro progenitor.

En el estado de alarma del pasado mes de marzo la jueza de Familia de Salamanca lanzó un auto genérico que establecía que los menores se debían quedar en la casa del progenitor con el que conviviera en el momento de decretarse el confinamiento y que después se compensaría al otro progenitor por el tiempo que no había podido disfrutar de su hijo o hija. Una compensación que no venía especificada y que finalmente se ha ido solucionando de forma particular con acuerdos entre las partes, según explica el abogado José Lomo.

En la actualidad, el cierre perimetral de Castilla y León no está afectando a los matrimonios separados con hijos en custodia compartida. Así lo confirma el abogado de Familia, Gerardo Rodríguez, de la Asociación de Padres de Familia Separados, que asegura que el convenio regulador o la sentencia de divorcio sirven como justificante si un progenitor tiene que desplazarse desde Castilla y León a otra comunidad a dejar o recoger a su hijo. “Mientras en la primera oleada de la pandemia hubo muchos problemas con las custodias y las visitas por desconocimiento de la gente y por la falta de criterios unánimes a nivel judicial dependiendo de la provincia, ahora en esta segunda oleada no hemos recibido ninguna problemática”, asegura Rodríguez.