Ya se puede reservar plaza en los buses de Zamora a Salamanca: te explicamos cómo hacerlo Se requiere un plazo mínimo de antelación de 24 horas, se pueden tener hasta 10 reservas activas y se puede modificar hasta dos horas antes

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:59

Tras varias semanas de espera, la empresa que se encarga de la línea de autobuses que comunica Salamanca y Zamora ha puesto en servicio a través de su página web un sistema que como venían solicitando los usuarios, permite ya reservar plaza, evitando así que los pasajeros se queden en tierra y tengan que esperar que pase el siguiente bus, como ocurre cuando los vehículos están completos, algo que en esta línea viene siendo muy habitual.

Para poder reservar un asiento en los buses, se requiere, al menos, una antelación mínima de 24 horas. No se permite bloquear una plaza con menos de un día de antelación, según explican fuentes de la Junta. No obstante, se permite modificar la reserva hasta dos horas antes de la salida del bus.

El nuevo sistema da la posibilidad al usuario de tener hasta una decena de reservas activas a la vez. Se ha planteado este número para que un estudiante o un trabajador pueda tener una ida y venida por cada día laborable de una semana, por ejemplo. No obstante, no se permite tener más de dos reservas por día (una ida y una vuelta), explican desde la administración autonómica. De esta forma, un estudiante o un trabajador puede, por ejemplo, reservar para toda la semana.

¿Cómo se pueden hacer estas reservas?

Desde la web de la empresa www.zamorasalamanca.es es necesario abrir el menú desplegable y acceder a reserva de plazas con la tarjeta Buscyl. Cada usuario debe darse de alta, para lo que se le solicita el nombre, los apellidos, el NIF y el código de la tarjeta Buscyl que figura junto al QR. A partir de ese momento podrá acceder a la zona de reservas.

La línea Salamanca-Zamora es la que cuenta con mayor número de frecuencias del sistema interurbano de Castilla y León y, desde la implantación de la gratuidad, ha experimentado un notable incremento de viajeros. Solo en el último mes se han incorporado 95 servicios de refuerzo. Con la puesta en marcha del nuevo sistema, tanto la empresa concesionaria como la Junta confían en mejorar la planificación de los desplazamientos y ofrecer una experiencia más cómoda a los usuarios habituales.

