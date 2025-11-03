Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una usuaria intenta adquirir un billete en la estación de autobuses de Salamanca. ALMEIDA

Ya se puede reservar plaza en los buses de Zamora a Salamanca: te explicamos cómo hacerlo

Se requiere un plazo mínimo de antelación de 24 horas, se pueden tener hasta 10 reservas activas y se puede modificar hasta dos horas antes

C.R.

Salamanca

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:59

Comenta

Tras varias semanas de espera, la empresa que se encarga de la línea de autobuses que comunica Salamanca y Zamora ha puesto en servicio a través de su página web un sistema que como venían solicitando los usuarios, permite ya reservar plaza, evitando así que los pasajeros se queden en tierra y tengan que esperar que pase el siguiente bus, como ocurre cuando los vehículos están completos, algo que en esta línea viene siendo muy habitual.

Para poder reservar un asiento en los buses, se requiere, al menos, una antelación mínima de 24 horas. No se permite bloquear una plaza con menos de un día de antelación, según explican fuentes de la Junta. No obstante, se permite modificar la reserva hasta dos horas antes de la salida del bus.

El nuevo sistema da la posibilidad al usuario de tener hasta una decena de reservas activas a la vez. Se ha planteado este número para que un estudiante o un trabajador pueda tener una ida y venida por cada día laborable de una semana, por ejemplo. No obstante, no se permite tener más de dos reservas por día (una ida y una vuelta), explican desde la administración autonómica. De esta forma, un estudiante o un trabajador puede, por ejemplo, reservar para toda la semana.

¿Cómo se pueden hacer estas reservas?

Desde la web de la empresa www.zamorasalamanca.es es necesario abrir el menú desplegable y acceder a reserva de plazas con la tarjeta Buscyl. Cada usuario debe darse de alta, para lo que se le solicita el nombre, los apellidos, el NIF y el código de la tarjeta Buscyl que figura junto al QR. A partir de ese momento podrá acceder a la zona de reservas.

La línea Salamanca-Zamora es la que cuenta con mayor número de frecuencias del sistema interurbano de Castilla y León y, desde la implantación de la gratuidad, ha experimentado un notable incremento de viajeros. Solo en el último mes se han incorporado 95 servicios de refuerzo. Con la puesta en marcha del nuevo sistema, tanto la empresa concesionaria como la Junta confían en mejorar la planificación de los desplazamientos y ofrecer una experiencia más cómoda a los usuarios habituales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una asesora financiera con clientes salmantinos por estafar más de 122.000&euro;
  2. 2 La Fiesta de la Matanza llegará en su novena edición a 87 localidades de la provincia
  3. 3 El Gobierno dice que no va a abrir un centro de migrantes pero el permiso de obras es para ese fin
  4. 4 Llamativo incendio de un vehículo en la A-62, a su paso por Carrascal de Barregas
  5. 5 Xuso Jones vuelve a revolucionar por sorpresa las calles de Salamanca
  6. 6 El Ayuntamiento de Villoria condena la agresión a un vecino con grafitis: «Calvo, pederasta, violador»
  7. 7 Mazón anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat
  8. 8 El Seprona pilla de madrugada a tres hombres cazando con galgos de forma ilegal en un coto de Macotera
  9. 9 «Cuando me jubilé, hice la promesa de ayudar al que lo necesitara mientras tuviera fuerza»
  10. 10 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 3 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ya se puede reservar plaza en los buses de Zamora a Salamanca: te explicamos cómo hacerlo

Ya se puede reservar plaza en los buses de Zamora a Salamanca: te explicamos cómo hacerlo