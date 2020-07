¿Puede pedir un justificante médico para no usar mascarilla? Esto sucede en Salamanca

Emilio Blanco Tarrío considera que “hay unas indicaciones como la EPOC, el asma persistente o algún tipo de alergia de contacto” en la que sí puede estar justificado un informe médico que recomienda no utilizarla, pero apunta que “el tema de que la mascarilla produce ansiedad... No es sencillo. Como siempre, habrá quienes intenten de esta manera burlar la ley. Para eso está el historial y los antecedentes psiquiátricos. Si fuera necesario, incluso, se podría medicar, pero tendríamos que estar hablando de trastornos de ansiedad severos”, opina.

“Sí, es cierto que hay gente que te pide que les hagas un informe para no tener que usar la mascarilla, pero eso tiene que estar justificado, y no suele estarlo”, apuntan facultativos.

“Hay gente que lo pide pero la causa tiene que estar muy bien justificada y la mayoría son injustificadas”

Otro facultativo de la Primaria salmantina, Lucas Fernández del Campo, opina que “esta es una sociedad ansiogénica” y pone como ejemplo el hecho de que “el Trankimazín ha tenido y tiene desabastecimiento”.

Fernández del Campo asegura que “la mayoría de peticiones, prácticamente todas, son injustificadas”.

La más habitual, según los médicos, es que la mascarilla produce acné alrededor de la boca, lo cual es cierto, pero los médicos insisten en que “la solución no es dejar de usar la mascarilla”. Apuntan que la mascarilla, al igual que la ropa interior, debe ser lavada o renovada cada cierto tiempo. También se recomienda renunciar al maquillaje en las zonas que van a estar cubiertas por la mascarilla y aplicar cuidados en la piel durante los periodos en los que no se use la mascarilla.