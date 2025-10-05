De proyecto local a referente en el medio rural

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:45 Compartir

De ser un proyecto local a convertirse en una de las cooperativas de referencia a nivel nacional. Hoy, la Sociedad Cooperativa Limitada Bajo Duero (Cobadu) agrupa a más de 350 trabajadores directos y más de 11.200 familias de agricultores y ganaderos, repartidas principalmente en Zamora, Salamanca, y provincias limítrofes, consolidándose como un pilar del cooperativismo en España.

El crecimiento de la cooperativa se explica por una fórmula que combina trabajo conjunto, profesionalización y transparencia. Y, pese a que la figura del pequeño agricultor y ganadero va desapareciendo, Cobadu ha sabido incorporar a más profesionales al proyecto, lo que garantiza estabilidad y asegura el futuro de la entidad.

«El secreto para superarnos cada año es la sensibilidad para escuchar y atender lo que nuestros socios necesitan», señala Rafael Sánchez Olea, director general, destacando también la estabilidad del Consejo Rector y la confianza que transmite tanto a socios como a empleados.

Este último año, ha sido de crecimiento, consolidación y, sobre todo, de confianza renovada en la gran familia que forman los socios. Su actividad aporta estabilidad al medio rural y genera empleo directo e indirecto, contribuyendo a fijar población en los pueblos. La cooperativa acompaña a agricultores y ganaderos con un servicio integral que va desde la recogida de cosechas y la producción de piensos hasta el asesoramiento técnico, la tramitación de proyectos y la comercialización de seguros, combustibles o servicios de telefonía. Además, participa activamente en iniciativas culturales, deportivas y sociales de la provincia.

«La confianza de nuestros socios se basa en dos pilares fundamentales: la estabilidad y la transparencia. Cobadu es una cooperativa fuerte, con más de 40 años de trayectoria, que ha sabido crecer de manera sostenible, siempre al lado de sus ganaderos y agricultores. Eso ofrece seguridad: saben que detrás de su trabajo hay una organización sólida que les respalda en cada momento.», afirma Sánchez Olea.

Ampliar Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadu y Paula Manteca Urones, responsable de calidad de Cobadu.

La transparencia también es una seña de identidad. Todas las decisiones de la cooperativa se toman de manera abierta y participativa, con información clara y accesible. Los socios son los verdaderos dueños, y por eso tienen la garantía de que los beneficios revierten en ellos mismos; en mejores servicios, en mejores precios y en más oportunidades para sus explotaciones.

Otro de los atractivos de la cooperativa es que garantiza a sus socios calidad y precios adecuados, además de algo esencial: la seguridad de cobro. En definitiva, Cobadu transmite solidez porque trabaja con rigor, con honestidad y siempre pensando en el bien común de sus socios y del medio rural.

Los retos, sin embargo, no son menores. La falta de relevo generacional en el campo y la dificultad para garantizar rentabilidad a las explotaciones marcan la agenda del sector. Desde la cooperativa subrayan que su compromiso es seguir ofreciendo precios competitivos y apoyo cercano a corto plazo, mientras que a largo plazo apuestan por la innovación, la modernización y energías más eficientes.

La solidaridad también forma parte de la identidad de la cooperativa. Tras los incendios acontecidos este verano en Castilla y León, Cobadu ha reforzado su apoyo a los ganaderos afectados, como en ocasiones anteriores, facilitando alimento para el ganado y poniendo a disposición toda su red logística. Una vez más, la entidad demuestra su compromiso con el territorio y con las familias que dependen del campo.

A día de hoy, el techo de Cobadu sigue sin marcarse. Su futuro dependerá de la viabilidad del medio rural y del propio entorno. «Por un lado, que el medio rural siga siendo viable, que haya población, servicios e infraestructuras que permitan mantener la actividad. Por otro lado, el crecimiento estará ligado a los socios y clientes dentro de su ámbito de actuación y al grado de compromiso que mantengan con la cooperativa», aseguran desde la dirección.

Más de 40 años de trayectoria en los que Cobadu se reafirma como un proyecto sólido que seguirá siendo referente y marcando el camino del cooperativismo.