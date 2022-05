Propuesta de un ‘pasaporte inmune’ para responder a las nuevas infecciones

El científico del Centro de Investigación del Cáncer Alberto Orfao abordó la relación entre cáncer, covid y el sistema inmunitario para abrir el XIV Simposio de Bases Biológicas del Cáncer. Tras la experiencia obtenida durante dos años de pandemia, el investigador señaló la relación existente entre covid y enfermedades hematológicas que estaban bajo tratamiento que eliminaban linfocitos B donde se vio “un riesgo mucho más alto de tener una enfermedad grave e incluso de morir”. Esta situación se vio también en los casos de cáncer de pulmón, los más afectados por el tejido; aunque en otros tumores sólidos en los que no se había empezado el tratamiento el riesgo no era considerado. En otros casos como la inmunoterapia, Orfao señaló que no había datos concluyentes sobre la afección del coronavirus.

Del mismo modo, señaló que las personas que estaban sometidas a un tratamiento de quimioterapia tuvieron una peor respuesta inmunitaria con la primera dosis de las vacunas frente al covid. En el caso de la segunda recuperaban los niveles esperables, aunque seguían teniendo una respuesta de anticuerpos inferior a la habitual.

Lo que sí mostró el científico es la necesidad de conocer el sistema inmunitario a la hora de dar respuesta a nuevas infecciones tras la experiencia con el coronavirus. “Nuestro sistema inmune tiene un papel muy importante y en especial los linfocitos B. Por ello, en un momento en el que los virus, como se ha demostrado con el covid, circulan “de forma muy rápida de una a otra parte del mundo”, planteó la necesidad de crear un pasaporte inmune para conocer el estado de los linfocitos B en cada individuo. “Sería un esfuerzo muy importante para toda la población, pero es como nuestra identidad. Si fuera aplicable, lógicamente ante una pandemia podríamos predefinir quien puede ser más vulnerable ante una nueva infección”, desarrolló Orfao. De hecho, plantea que podría ser una herramienta que se podría revisar de forma temporal cada cinco años para conocer de antemano en qué estado nos encontramos ante la situación de las infecciones.

El investigador reconoce que a la hora de hacer las pruebas de inmunidad para un individuo es “algo rápido”, en el caso de tener que realizarlo para cientos de miles de personas el coste actual no se encuentra adaptado. “Todo es posible —declara optimista— ya que si se demuestra la utilidad, la industria debería de trabajar para hacer un screening masivo y que sean asequibles”.