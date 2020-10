Prohibida la entrada y salida de la capital salmantina sin justificación desde la medianoche del viernes

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha confirmado este jueves que Salamanca comenzará un periodo de confinamiento perimetral y limitaciones de aforo a partir de la noche del viernes al sábado y durante 14 días. La decisión fue tomada el miércoles y comunicado por la noche al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo esa misma noche.

Las medidas, iguales que las tomadas con las ciudades de León y Palencia, implican el cierre perimetral de la capital, es decir, no se podrá salir o entrar en Salamanca sin una causa justificada. Asimismo, se limitará a un tercio el aforo en templos y, en el caso de los velatorios, la asistencia se limita a un máximo de 15 personas en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados. Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán superar el 50 por ciento del aforo permitido y tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22 horas. Esta limitación horaria no será de aplicación a los establecimientos farmacéuticos, médicos, veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales, entendiéndose como tales aquellos que prestan o realizan servicios imprescindibles e inaplazables.

Los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al 50 por ciento, tanto en espacios interiores como exteriores, no estando permitido el consumo en barra. Las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas. La ocupación máxima será de seis personas por mesa y no se podrán admitir nuevos clientes a partir de las 22 horas y tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 23 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.

Podrá realizarse práctica deportiva en instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior, siempre que no se supere el 50 por ciento del aforo máximo permitido de la instalación en espacios interiores y el 60 por ciento en espacios exteriores. La práctica deportiva en grupos se limita a un máximo de seis personas.

Estas medidas se han tomado después de este jueves se notificaran 106 nuevos contagios en las últimas 24 horas y de que la tendencia de la pandemia fuera creciente tanto en la capital como en la provincia. De hecho el índice de reproducción de coronavirus en Salamanca, es decir a cuántas personas contagia una persona que ha dado positivo, está en 1,24 y la media en la región está en 1,08.

En cuanto a la Universidad, la consejera de Sanidad dijo que no se contempla en estos momentos el cierre de las aulas. “No es un problema de las aulas, sino de lo que ocurre fuera de ellas”, indicó

Por otro lado, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, anunció este jueves tres importantes medidas para toda Castilla y León: la prohibición del consumo en barras de los bares, la prohibición de reuniones de más de seis personas y la prohibición de fumar en las terrazas de manera radical, aunque se respete la distancia de seguridad.

Igea aprovechó para criticar al Gobierno central e insistir en que se apruebe un plan con medidas concretas y niveles de alarma al que estén sujetas todas las comunidades autónomas. “No podemos seguir con medidas diferentes en diferentes territorios ante la misma situación”, dijo. En este sentido añadió que el Gobierno central debería ejercer su función y competencia para que no sigamos dando “un penoso ejemplo en Europa”.

Por último señaló que la Junta será inflexible a la hora de sancionar a todas las personas que incumplan con las medidas adoptadas.