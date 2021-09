Programa de fiestas de Salamanca 2021

A las seis y media de la tarde, en el Patio Chico, está programado el “El cazador”, un espectáculo de la compañía Mighty Mambo Trust que nos transporta a los asentamientos Masai de Kenia. El espectáculo nos cuenta las peripecias de los cazadores en su lucha con el leopardo que hace peligrar su subsistencia al intentar comerse el ganado. Un espectáculo lleno de fuerza, diferente y que nos muestra una cultura lejana y tradiciones con sus auténticos saltos tribales y vestuarios. Las invitaciones están agotadas.

Teatro: Asesinos todos

El Teatro Liceo también acogerá esta tarde a las seis y media una de las dos funciones de la comedia “Asesinos todos”, protagonizada por Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo.

A Manolo le hacen el vacío en el trabajo. O eso piensa él. Y su mujer, Loli, harta de verlo deprimido y llorando por las esquinas, lo tiene claro. Esto no puede continuar así. Algo habrá que hacer. Pepe y Diana, íntimos de Manolo y Loli, no dan crédito a sus ojos. La madre de Pepe acaba de volver de un viaje del IMSERSO. Pero acompañada. Por un ruso. De 25 años. Y lo que quiere el ruso no lo duda nadie: desplumar a la madre. Y, de paso, a Pepe, el hijo. Y a la nuera, Diana. O eso piensan ellos. Y Pepe y Diana lo tienen claro. Esto no puede ser. Algo habrá que hacer. Y Pepe, y Diana, y Loli y Manolo una noche quedan para cenar. Y, entre plato y plato, surge la idea. “Extraños en un tren”. Porque algo habrá que hacer. “Y vosotros os ocupáis de los jefes de Manolo y nosotros de vuestro ruso.” Y así, como quien no quiere la cosa, aparecen todas las rabias, y todos los miedos, y todas las miserias. Y ponen en marcha el mecanismo infernal. Convocan al diablo, sí. Despiertan a la bestia que todos llevamos dentro. Y, una vez despierta, a ver quién la para. Porque aquí, ASESINOS TODOS. O si no, que tire la primera piedra quien no haya tenido alguna vez ganas de matar a alguien... Nadie, ¿verdad? Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y se ponen mañana a la venta en www.ciudaddecultura.org

Conciertos: SADIA y MIGUEL RÍOS

Y la programación se completa con los conciertos del grupo salmantino “Sadia” y del rockero granadino Miguel Ríos.

“Sadia” nos trae rock clásico en español. En su música se aprecia el respeto por la tradición y, al mismo tiempo, su sonido es fresco y contemporáneo. Su profesionalidad y entrega se manifiesta en todo su trabajo que gestiona de forma independiente. Como un artesano, da forma a sus canciones, realiza sus producciones discográficas y se echa a la carretera junto a su banda, formada por Mario Sadia (bajo) y Aure Martin (batería). Con su primer trabajo discográfico, Cruce de caminos, obtuvo un premio en el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León FACYL en 2014. Su último álbum, La flor del opio (2018), cuenta con la participación de músicos de la talla de Iñigo Uribe al piano (M-Clan, 69 Revoluciones), Lucas Albaladejo al órgano Hammond (Loquillo), y Hendrik Röver y los Míticos GT. Las invitaciones están agotadas. El concierto será en el Patio del DA2 a las ocho de la tarde.

Y el mítico rockero granadino Miguel Ríos será el encargado de poner el broche final a la programación del Ayuntamiento de este miércoles. La carrera de Miguel Ríos va ligada a la historia del rock en español y de los grandes hitos del siglo XX. Nacido en 1944 comenzó su trayectoria musical a principios de los años 60 cuando el rock era un fenómeno anglosajón por descubrir en España. En 1969 el año en que el hombre pisaba por primera vez a luna, las radios de medio mundo (incluido Estados Unidos) emitían el “Himno a la alegría”, adaptación publicada por Miguel Ríos de la famosa pieza de la “Novena Sinfonía” de Beethoven.

Fue un salto a la fama de un joven granadino que, con tan sólo 25 años, pasó a dominar la escena española del rock and roll. Innumerables éxitos durante décadas de carrera, “Bienvenidos”, “El rock de la cárcel”, “El río”, o “Santa Lucía” como meros ejemplos de una trayectoria impecable y reconocida mundialmente Más de 7 millones de discos vendidos en todo el mundo. Ahora regresa a los escenarios con “The Black Betty Trío” para dejar claro que el rock está más vivo que nunca. Un novedoso formato acústico donde interpretará el nuevo repertorio, que incluirá canciones del nuevo álbum, versiones especiales y grandes éxitos.

Las entradas tienen un precio de 20 y 25 euros y se pueden comprar en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org

El concierto será en el campo de fútbol de Puente Ladrillo, a las diez de la noche.

Y mañana....

Este jueves continúan las actividades culturales programadas por el Ayuntamiento de Salamanca en honor a la Virgen de la Vega.

A las seis y media de la tarde, en el Patio Chico, está programado el estreno absoluto de “Diverso. Circus cabaret”, un espectáculo de la compañía salmantina El Niño Lápiz. En el inicio de los tiempos, cuando la humanidad pobló la Tierra, los distintos dioses se reunieron con el fin de preparar la creación del ser humano a su imagen y semejanza. Sin embargo crearon seres dispares con grandes habilidades, en realidad estaban creando una gran familia que llamaron Diverso. Pensaron que deberían quitarle algo de tal manera que se diferenciara de ellos. Tras pensarlo detenidamente, otro de los presentes propuso quitarles la felicidad y esconderla en un lugar donde no pudieran encontrarla nunca. Éste gran equipo, no luchará sólo por mantener su felicidad, sino también la de los demás. La magia del espectáculo, diversión, asombro, ilusión, hacen de DIVERSO un espectáculo diferente para público familiar (humor, magia cómica, mástil chino, telas aéreas, rueda CYR, antipodismo, monociclo, etc.). Los artistas que forman parte de DIVERSO son: Rubén Brugos Ruíz (Nebur Freak), Anselmo Paulino Siesto Hernández (Sr. Mó), Javier Figueredo Fernández (Yo Clown), Manoela Cristina Wolfart, Miguel Angel Garrido Hernández (Mr Elo) y Prisca Salvadores Olaizola. Las invitaciones están agotadas.

A las ocho de la tarde, en el Patio del DA2 dará comienzo el concierto del grupo salmantino “faLsantes”, una banda de pop rock indie cuyos componentes son de Salamanca y Madrid. El origen de la banda son las composiciones de Abel (voz y guitarra) y Manuel Gómez Alchapar. Tras grabar en 2016 un primer EP con 5 temas, música faLsa, producido por Guille Mostaza, se unen a la banda Jorge Santana, batería, Miguel Losada, guitarra y Javier Santana, bajo. faLsantes publicó en febrero de 2020 su segundo disco, eL juego, grabado en Estudio Uno de Colmenar Viejo y en Sonobox bajo la producción de Javibu Carretero que ha producido los tres primeros discos de Vestusta Morla además de otros muchos grandes artistas como Nena Daconte o Eladio y los Seres Queridos. El disco cuenta con 11 temas originales. Actualmente están preparando su siguiente disco que grabarán en otoño de 2021. Los temas de faLsantes combinan las ganas de fiesta y excesos de los 90 con homenajes a la cultura popular de los 80. En su micro-universo conviven personajes de cómic y series de TV, amaneceres lisérgicos, vidas enfangadas y antihéroes de barrio. Historias falsas protagonizadas por farsantes. Historias faLsantes. Las invitaciones disponibles se pueden descargar de la web www.ciudaddecultura.org

Y finalizará la programación de este jueves con el concierto de La M.O.D.A., a las diez de la noche, en el campo de fútbol de Puente Ladrillo. Las entradas tienen un precio de 20 y 25 euros y se pueden comprar en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org

La M.O.D.A. (acrónimo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol) es un grupo de música surgido en Burgos hace 10 años. Formado por siete componentes, este colectivo combina instrumentos poco habituales como acordeón, saxofón, banjo, mandolina o clarinete con influencias del folk, country, punk y rock and roll, dando lugar a una propuesta única cuyo punto fuerte reside en el directo. Durante su breve pero intensa trayectoria, La M.O.D.A. ha ido ganándose una base sólida de seguidores gracias a una ética de trabajo que podría resumirse en tres palabras: pasión, honestidad y carretera. A sus espaldas, un puñado de ep”s, cuatro discos de estudio y dos en directo, además de considerables giras, actuaciones en los principales festivales del país y presentaciones en Dublín, Londres, USA, México, Colombia, Francia, Italia o Países Bajos. Tras más de 140 conciertos, cerraron el 23 de noviembre de 2019 la gira “Salvavida (de las balas perdidas)”, ante 15.000 personas en el WiZink Center de Madrid. Ahora, un año después, regresan con su nuevo disco de estudio “Ninguna ola” (11 diciembre 2020), producido por Raül Refree y del que ya han presentado sus dos primeros singles, “La vuelta” y “Conduciendo y llorando”. Un trabajo autoeditado en el que la banda dibuja nuevos horizontes musicales sin perder la identidad que, según crítica y público, les ha llevado a hacerse un hueco en el panorama de la música nacional de los nuevos tiempos.