El producto que 'encanta' el Mercado por Halloween, pero no mete miedo a los clientes

Los días de lluvia han vuelto a escena y, con ellos, el auténtico 'sabor' del otoño ha entrado de lleno en el Mercado. Entre paraguas goteando a la entrada y el murmullo de los compradores que buscan productos para los guisos de la temporada, en los puestos, los colores cambian: los verdes brillantes del verano han dejado paso a los tonos ocres, anaranjados y dorados de las frutas y verduras de otoño.

De esta forma, las rutinas alimenticias se adaptan al nuevo clima. En las cocinas, se apagan los ventiladores y se encienden los fogones, las sopas sustituyen a las ensaladas, las legumbres vuelven a ocupar un lugar en los menús y el aroma a cocido empieza a flotar sobre las calles del centro y, en este contexto, los precios muestran ligeros altibajos.

Los huevos, protagonistas de la semana

Si hay un producto que ha marcado la pauta esta semana en los estands, esos son los huevos. Y es que, después de que la semana pasada subieran unos 30 céntimos la docena, afectando especialmente a las variedades más grandes y demandadas, esta han vuelto a hacerlo. De hecho, en los mostradores, la docena de huevos XL se vende a 3,80 euros y la de tamaño XXL alcanza los 4,20. «Ya subieron hace unos días, pero, ahora, lo han hecho con más fuerza. Es algo que se está notando en todas partes», explica uno de los carniceros del Mercado.

La ternera, 'relajada' por el momento

Aunque los huevos se llevan el protagonismo de esta semana, la carne de ternera también lo hace habiéndose mantenido tras haber subido alrededor de 50 céntimos por kilo, sobre todo en los cortes más populares como la carne para guisar y para picar. Actualmente, la carne para guisar se sitúa en torno a los 16 euros el kilo, mientras que los filetes alcanzan los 18 euros el kilo. El morcillo se encuentra por los 15,90 euros el kilo y la costilla de ternera figura por 12,90 euros el kilo. Por su parte, el cerdo y el pollo se mantienen estables y las salchichas mixtas de ternera y cerdo continúan a 9,45 euros el kilo. «Con la bajada de las temperaturas, la gente vuelve a hacer cocido y guisos. Se está notando mucho en las ventas», comenta Agustín, carnicero del Mercado.

El bacalao y las almejas, por las nubes

Las pescaderías han vivido una semana de contrastes. Los precios han variado según el tipo de producto y su procedencia, aunque, en general, se ha respirado cierta estabilidad.

Por ejemplo, el pulpo de roca ha bajado hasta los 14,90 euros el kilo, frente a los 18,99 de la semana pasada. La lubina grande, de entre kilo y medio y dos kilos, se encuentra a 16,90 euros el kilo, un euro menos que antes y el rodaballo mantiene su precio. Por el contrario, el bacalao del Mar del Norte roza los 30 euros el kilo, mientras que la almeja sigue siendo uno de los mariscos más caros, a 40 euros el kilo.

Ni truco, ni trato: las calabazas encantan en el Mercado, pero para los purés

En las fruterías, ya se están viendo las primeras clementinas y, entre los productos de temporada, destacan las chirimoyas, los caquis o las castañas. Además, las peras conferencia y las del Rincón del Soto se venden entre los 2,99 y los 3,48 euros el kilo, reemplazando a las variedades de verano y la lechuga de Salamanca da paso a la de La Rioja, más tierna.

Por otro lado, la calabaza se ha convertido en uno de los productos estrella de la temporada. Ahora mismo, se vende a 1,65 euros el kilo, ya pelada y limpia, lista para cocinar. Y es que su demanda ha aumentado con la llegada del frío, especialmente para hacer cremas, purés y postres típicos de otoño.

Susana, una frutera del Mercado, comparte con LA GACETA un consejo culinario: «Si la asas antes de cocerla, tiene magia. Le da otro punto. Yo, al puré de calabaza, le pongo puerro, zanahoria, un chorrito de vino blanco y un poco de zumo de naranja. Así queda espectacular».