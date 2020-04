Procesiones de balcón a balcón en Salamanca

Tambores y cornetas se alternan con “La Saeta” de Serrat en el patio interior de la comunidad de vecinos de la calle del Grillo 9-11. Sobre los balcones, reposteros improvisados con telas negras y rojas y cruces de papel sobre ellas. Desde las ventanas y terrazas, los asistentes guardan silencio y respeto. A la altura de un tercero, el pequeño paso de “La Borriquita” desfila por el aire sujeto tan solo por un cordón.

En una caja de cartón un sendero creado con ramas de alibustre y una decena de habas marca el camino de un muñeco que sobre un caballo de juguete y con unas hojas de laurel en la mano representa la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Es lo más parecido que este año verán a la tradicional procesión del Domingo de Ramos. No es mucho, pero les reconforta y hace comunidad.

Cada vecino se ha encargado de un paso: una “alegoría” a la sobriedad del Cristo de los Doctrinos con palillos sustituyendo los cardos del paso original o una muñeca “Barbie” vestida como La Soledad, que, prometen, saldrá bajo palio.

Apenas se conocían, pero desde el primer día de cuarentena, al salir a aplaudir, ha ido creciendo la amistad entre estos vecinos, explica María Pedrosa, a quien en el bloque ya la han nombrado la “vicepresidenta de festejos”. Ahora, todos los días a las siete y cuarto de la tarde celebran un bingo y, tras el obligado aplauso de las ocho, toca verbena con un poco de baile, eso sí, cada uno en su casa. “No todos son creyentes, pero como siempre hemos celebrado la Semana Santa, es algo que, aunque no creas, te falta si no lo tienes. Lo que hacemos no es de risa. Durante el acto hay absoluto silencio y todo el mundo mantiene el respeto”, explica.

Hoy, le toca desfilar por el patio interior a la muñeca que trata de recordar a La Soledad, y el Domingo de Resurrección ya han quedado los vecinos para comer unas tortillas cada uno en su balcón. “Esta cuarentena ha dado lugar a algo muy positivo. Antes apenas nos conocíamos y ahora se ha creado una familia”, asegura María.