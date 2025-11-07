«El problema es que este año se han demorado mucho las lluvias» Los aficionados al mundo de la micología esperan que las lluvias de los últimos días hagan proliferar los hongos comestibles; además Alaraz acoge mañana una jornada de campo

Jorge Holguera Illera Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

Las últimas lluvias harán que proliferen los hongos en los lugares habituales, o al menos es lo que esperan los aficionados al mundo de la micología en la provincia de Salamanca. Por lo menos en Alaraz mañana probarán suerte con una jornada micológica que permitirá la recogida, clasificación y explicación de setas gracias a la organización por parte de la Asociación Cultural Gente de Alaraz y los conocimientos de la Asociación Micológica Salmantina 'Lazarillo'. La actividad comenzará a las 9:30 horas en la Plaza Mayor.

En el noreste de la provincia de Salamanca dos son las especies micológicas más conocidas. Una son las setas de cardo que se dan en senderos, prados, praderas y terrenos no cultivados y otra son los níscalos, que se crían en los pinares.

El matrimonio formado por Conchita y Vicente Martín de Alaraz, aficionados al mundo micológico y participantes asiduos de las actividades organizadas por la asociación 'Lazarillo' son conocedores del paisaje que predomina en la zona. En esta localidad con abundante ganadería, aunque hay mucho terreno verde, la presencia de ganado en las fincas hace que sean escasos los rincones donde se pueden encontrar setas. «Setas de cardo, champiñones o níscalos», son las especies más buscadas y conocidas en esta zona.

«El problema es que este año se han demorado mucho las lluvias, esperemos que las de esta semana hagan brotar las setas», explica Vicente Martín. «En nuestra zona hay fundamentalmente pradera y monte de encina pero en muchos sitios está labrado y hay ganado», describe. «En los pinares las más buscadas son los níscalos», anota. «En la pradera se recogen los champiñones, setas de cardo y la macrolepiota o parasol», añade. A la vez indica que mucha gente se abstiene de coger champiñones porque pueden ser fácilmente confundidos con otras especies de setas no comestibles.

No obstante, la recomendación de los expertos es que todo aquel que desconozca o dude de las setas, se abstenga de cogerlas y de consumirlas debido a la existencia de especies no comestibles e incluso cuya ingesta puede resultar mortal.

Además que desde hace unos años es requerido un permiso de recolección, los entendidos saben que es imprescindible utilizar una cesta de mimbre para permitir que las esporas caigan y se reproduzcan las setas.