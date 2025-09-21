Prioridades en el monumento: arreglo de cubiertas, canalones y pizarras de las balconadas Tras unificar el color de los balcones, el nuevo objetivo será la limpieza de líquenes en la piedra. Además, se repararán los medallones del Pabellón Real de Juan II, Felipe V y Carlos II

Belén Hernández Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:15 Comenta Compartir

La unificación de la imagen y el mantenimiento de la Plaza Mayor ha dado este año un paso muy notable con la homogeneización del color de los balcones y contraventanas, iniciada el pasado mes de febrero. Es un proyecto que comenzó a gestarse hace dos décadas y que tendrá su colofón con el próximo pulido de todos los pomos de los balcones. Ahora bien, las tareas de conservación de un monumento con casi 300 años de historia no permiten un respiro.

El siguiente paso será el sellado y la reparación de las pizarras originales de las balconadas del ágora, una actuación que incluirá la limpieza de los líquenes de la piedra, los depósitos biológicos y las eflorescencias salinas. Estas labores se completarán con las que resulten del examen exhaustivo de las patologías que afectan a los elementos arquitectónicos y artísticos del Bien de Interés Cultural (BIC), del que se informó el año pasado a la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. A ello se suma la intervención ya prevista para mejorar la cubierta y los canalones, cuyas fugas y escorrentías generan importantes daños en la piedra arenisca de Villamayor, en los relieves y en las piezas monumentales.

En el informe enviado a Patrimonio se analizan los evidentes deterioros que presentan los medallones de Carlos II, Felipe V y Juan II, todos ellos situados en el Pabellón Real. Por ello, acabar con las manchas y los desconchones de estas efigies es otra de las prioridades del plan de mantenimiento del ágora.

Por otro lado, y al margen de la responsabilidad del Ayuntamiento, sigue pendiente el arreglo del daño causado en el arco de la calle Toro por un camión el pasado mes de enero. El presupuesto total de la reparación se valoró en 6.789,38 euros, según refleja el informe técnico, a lo que habría que añadir la multa de 200 euros por circular en sentido prohibido y de 1.500 euros por incumplir la Ordenanza de la Plaza Mayor.

Los detalles

Último plan director: 1992

Si bien en este momento el Ayuntamiento de Salamanca mantiene abierto un plan de actuación para reparar los problemas y daños que puedan surgir en el monumento, fue en el año 1992 cuando se redactó el último Plan Director de la Plaza Mayor, elaborado por «Pío García-Escudero». En la actualidad, según el concejal de Fomento, Fernando Carabias, no es necesario otro plan similar.

Limpieza de fachadas: 2018

En 2018, el Ayuntamiento de Salamanca realizó una limpieza de las fachadas de la Plaza Mayor, en la que eliminó 49 manchas y rozaduras. No solo se trataba de las eflorescencias blanquecinas que reaparecen tras los periodos de lluvia, sino también de muescas, surcos y pintadas provocados por vehículos o como resultado de actos vandálicos.

Plaga de termitas: 2013

En los años 2013 y 2014 se detectó una plaga de termitas que afectó a la estructura de madera de varios pisos de la Plaza Mayor. El problema llegó hasta tal punto que tuvo que intervenir la Concejalía de Salud Pública para su erradicación.