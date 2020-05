Primitivo Málaga: “Tenemos que estar más unidos que nunca como sociedad”

Tras años de trabajo, dedicación y compromiso, Gebio Energía se ha convertido en una empresa de referencia en la gestión de biomasa, que en esta crisis ha mostrado su vocación de servicio esencial con una atención responsable y de calidad a los clientes.

El sector de la energía ha sido esencial en el confinamiento. ¿Cómo han mantenido su servicio durante toda la crisis del COVID-19?

En nuestro sector, el tiempo que ha durado el confinamiento ha coincidido con el periodo de más trabajo por ser temporada de calefacción. Todo el equipo de Gebio Energía era consciente de que tenía una responsabilidad y un reto importante: garantizar el suministro de calefacción y ACS a todos nuestros clientes, no sólo en comunidades de vecinos, sino también en residencias de mayores; y ese está siendo nuestro objetivo durante el confinamiento.

¿Con buen resultado?

Hoy podemos decir que estamos muy orgullosos de nuestro equipo, hemos cumplido con creces los objetivos que nos propusimos, con una dedicación al 100%, estando siempre “al pie del cañón”, asegurando el confort en todos nuestros clientes, siendo los propios clientes los que nos han hecho sentir un servicio esencial.

¿Habrá exigido una buena organización?

Sin duda. Nuestro equipo se organizó en dos formas: ingeniería y administración, con teletrabajo; y el equipo de logística, junto con el de mantenimiento, suministrando combustible y manteniendo las instalaciones y atendiendo las urgencias. Nuestro personal, desde un principio, ha sido consciente de que su labor era fundamental para garantizar los servicios de calefacción y ACS y han actuado en todo momento con una gran responsabilidad, logrando que esos servicios esenciales no faltasen en ningún momento, y han trabajado mantenido todas las medidas de seguridad para ellos y para los clientes.

Esta crisis ha cambiado los planes de todas las empresas. ¿También en la suya?

En nuestro sector hemos entrado en la cuenta atrás de cara a la nueva temporada, este “parón” nos ha permitido planificar con más detalle la campaña de sustitución de viejas instalaciones de carbón o gasóleo a biomasa. El estudio de estas salas para la realización de los futuros proyectos se realiza, en plena temporada de calefacción. No obstante, es necesario siempre el acuerdo de la comunidad de vecinos y para eso hay que realizar juntas, que han sido paralizadas por esta situación. Ante este contratiempo, nosotros nos hemos querido adelantar con la creación de un plan especial para las comunidades de vecinos. Somos conscientes de que la sociedad va a enfrentarse a una situación bastante complicada y excepcional en los próximos meses. En muchas comunidades de vecinos, por desgracia, va a haber personas en situación vulnerable — ERTES, desempleo...— y esto va a generar problemas en el pago de cuotas de Comunidad, por eso, desde Gebio Energía hemos creado planes de apoyo como dar un año de carencia para el pago de la transformación que deba acometer la Comunidad, dando tiempo en ese periodo a que la situación se regularice y se normalice el posible déficit de tesorería de las comunidades. No queremos que ninguna instalación que deba ser transformada por normativa no la pueda acometer por cuestiones económicas y puedan, además, tener sanciones. Tenemos a todo nuestro equipo trabajando en este plan de incentivos, estudiando cada caso para ofrecer unas condiciones especiales, tanto en plazos como en financiación, nuestro objetivo es que ningún cliente que necesite cambiar de instalación se quede sin poder hacerlo.