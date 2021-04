Primera convocatoria de vacunación en Salamanca para ‘repescados’ que no acudieron a su cita

El centro de salud de Capuchinos ha acogido este sábado la primera jornada de vacunación para ‘repescados’: personas que no acudieron a la cita inicial porque no les era posible o porque, sencillamente, no se enteraron de la convocatoria masiva lanzada a través de redes, medios y avisos oficiales en centros de salud e instalaciones municipales.

Este primer llamamiento -apenas un centenar de personas- coincidió con otro grupo de personas que debían recibir la segunda dosis, pero se les ha cambiado el punto de vacunación.

Entre los asistentes, personas de distintos rangos de edad, como una mujer de 27 años que tendría que haber recibido su segunda dosis a mediados de semana, pero no hubo entendimiento y fue avisada de la ‘repesca’ a través de su trabajo.

La mayoría de los vacunados que ayer acudieron a Capuchinos aseguraban haber sido avisados por teléfono y buena parte de ellos acudieron para recibir la segunda dosis. La primera se la suministaron en el punto fijo de vacunación del paseo de la Estación, pero ahora se está centralizando la actividad en el Sánchez Paraíso.

Entre los convocados, satisfacción generalizada. Una octogenaria destacó lo “rápido” que había sido atendida por los sanitarios. Un varón de 50 años apuntó haber sido convocado muy pronto y, como otros muchos, no haber tenido “ningún efecto secundario tras el pinchazo”.