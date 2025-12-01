El primer fin de semana de vacunación sin cita previa se salda en el SUAP Salamanca con casi 600 inmunizados Entre el viernes y el domingo pasaron por este punto 596 personas: 127 el viernes, 216 el sábado y 253 el domingo

Javier Hernández Salamanca Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:38

Casi 600 salmantinos aprovecharon este fin de semana la vacunación masiva y sin cita previa habilitada en el SUAP de la calle Valencia. Entre el viernes y el domingo pasaron por este punto 596 personas: 127 el viernes, 216 el sábado y 253 el domingo. El ritmo medio rondó las quince vacunaciones por hora, aunque en el mediodía del sábado se alcanzó un pico de 35 personas en una sola hora que provocó demoras puntuales.

En Castilla y León, la campaña de vacunación antigripal cumple dos meses con una cobertura del 56,7 % entre las personas de 60 años o más. En total se han administrado 644.193 dosis, el 83,2 % de las recibidas. Supone un ligero descenso respecto al mismo periodo del año pasado, cuando la cobertura era del 58,6 %. La Dirección General de Salud Pública insiste en que las personas con mayor vulnerabilidad o patologías previas deberían vacunarse antes de que aumenten las ondas epidémicas.

Por provincias, Salamanca suma 91.034 dosis administradas frente a la gripe. Los grupos de riesgo por edad concentran la mayor parte de las vacunaciones en la comunidad, con 493.806 dosis, seguidos de las personas institucionalizadas (32.240), quienes presentan patologías de riesgo (34.051) y los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios (24.150). Las mujeres acumulan 359.042 dosis recibidas, frente a 284.920 en hombres.

En paralelo, la campaña contra la COVID-19 alcanza ya 330.159 personas vacunadas en Castilla y León, con una cobertura del 48,3 % en mayores de 70 años y un 80,6 % de dosis administradas sobre las recibidas. En la provincia de Salamanca se han inoculado 45.130 dosis.

También avanza la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en bebés. Desde el 1 de octubre hasta el 1 de diciembre, 8.477 niños han recibido nirsevimab, lo que supone coberturas superiores al 92%. En Salamanca se han administrado 1.033 dosis. La campaña incluye además, por primera vez, a personas institucionalizadas y a pacientes que han recibido trasplantes recientes. Hasta el 27 de noviembre se habían administrado 6.253 dosis frente al VRS en la provincia.