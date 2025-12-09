El primer día 'oficial' de huelga lleva a la saturación las Urgencias del Hospital En torno a la mitad de los quirófanos del Complejo no están funcionando, mientras que en Primaria la actividad está siendo más normal

Las Urgencias del Hospital de Salamanca ya están «totalmente saturadas desde primera hora de la mañana» como consecuencia de la huelga médica que se está desarrollando en todo el país contra el Estatuto Marco de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Desde el sindicato CESM apuntan: «Es importante que la gente haga un uso responsable de las Urgencias. Si realmente tiene un problema serio está claro que deben acudir, pero si no es algo urgente, deben pensárselo dos veces porque ahora mismo el Hospital está saturado y, no solo van a tener que esperar mucho, sino que también harán esperar a los demás«.

Los médicos apuntan que «los servicios mínimos que se han establecido para esta huelga son casi el doble que en las dos anteriores», por lo que la incidencia en los quirófanos es inferior a la de otras citas: «Aproximadamente, la mitad de los quirófanos no están funcionando», señalan.

También a nivel interno se han registrado algunas incidencias entre especialistas que no querían cancelar determinadas cirugías y otros que sí han ejercido su derecho a la huelga, lo que ha llevado a realizar algunos procedimientos con anestesia local.

En Atención Primaria la situación está siendo más 'tranquila'. Los centros de salud han funcionado con más normalidad que el Complejo Asistencial de Salamanca, aunque faltan por publicarse los datos oficiales de seguimiento de la huelga que la Consejería de Sanidad ofrecerá a lo largo de la mañana.