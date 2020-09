La ‘vuelta al cole’ se inició ayer para los niños y niñas más pequeños. Las Escuelas y Centros Infantiles abrieron sus puertas en un inicio de curso marcado por una creciente segunda ola de la pandemia en Salamanca. “Ya hemos abierto varias escuelas, el día 9 de septiembre abren otras y el día 15 las últimas. Hay mucho miedo e incertidumbre en las familias por la situación actual. Las matrículas están paradas hasta ver cómo evoluciona la vuelta a las escuelas y la próxima semana el regreso a los colegios”, explica Blanca Cózar, representante de la Agrupación de Escuelas y Centros Infantiles Privados (AECIP) en Salamanca.

Las necesidades de conciliación laboral y familiar así como la vuelta a la “normalidad” y a las rutinas de los niños con el consiguiente beneficio en su desarrollo cognitivo se contraponen al miedo de las familias por la pandemia en Salamanca, donde la situación se complica día a día. “En la mayoría de centros las familias de los niños nuevos van a esperar a octubre para ver cómo evoluciona todo”, confirma Cózar.

“Nosotros como escuelas, hemos creado un protocolo y unas medidas de seguridad comunes a todos los centros de la provincia que formamos parte de la Agrupación AECIP, y cada uno lo va adaptando a sus instalaciones (desinfección, higiene, aulas burbuja de convivencia, calzado exclusivo para el centro, solo entramos niños y educadoras, mascarilla y pantallas para educadoras, etc.)”, relata la portavoz del sector privado de las guarderías, que agradece la confianza de los padres y madres, que ya estaban informados desde hace días de los protocolos y medidas.

El protocolo es muy estricto. No entran padres ni gente ajena a la guardería, los niños y profesores pasan por la alfombra de desinfección, toma de temperatura y lavado de manos. Los niños se descalzan y tienen allí sus zapatillas o calcetines antideslizantes para no pisar con el calzado de la calle. Se intenta que los grupos no coincidan ni en patios ni en comedor o entradas y salidas. A medida que los padres se incorporen a sus empleos tras las vacaciones, Ertes, excedencias... los niños irán llegando también a los centros. El verano se ha desarrollado sin incidencias en las guarderías salvo algún brote aislado. “Han trabajado todos los centros muy bien con las medidas y el protocolo que creamos y hemos vuelto todos con muchas ganas. Estábamos deseando volver a la normalidad”, reconoce Cózar, que incide en que las empresas no han recibido ayuda alguna de las administraciones.