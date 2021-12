Primer aviso a los bares: la Policía pide que no quiten aparcamiento si no ponen terraza

Por el momento, la Policía Local ha “rogado” colaboración, pero si su petición es obviada, optará por medidas más drásticas. Ante las reiteradas quejas de vecinos que, ante sus dificultades para encontrar aparcamiento, cargan contra los bares que, principalmente en los barrios, mantienen inutilizados estacionamientos destinados a terrazas covid autorizadas que ya han dejado de instalar debido al mal tiempo, el Ayuntamiento ha solicitado la cooperación de los hosteleros. Les ha enviado una carta en las que les ruega que, “cuando sean conscientes de que no van a colocar la terraza, bien porque no abran al público su establecimiento, por inclemencias del tiempo, o por cualquier otro motivo, dejen libre de obstáculos el espacio” destinado de forma excepcional por la pandemia para la instalación de mesas y sillas y favorezcan así otros usos, como el estacionamiento o facilitar operaciones de carga y descarga.

Durante las últimas semanas de lluvia y bajas temperaturas, no es difícil encontrar estacionamientos en plena vía pública con vallas que impiden aparcar en ellos, pero que no están siendo utilizados por los establecimientos hosteleros. En la misiva, el Consistorio les insiste en que en el momento que decidan volver a poner la terraza se les concederá sin problema ya que estos permisos excepcionales se renuevan cada quince días y casi de forma automática. “Deben entender que cuando quieran volver a instalarla se les autorizará en los mismos términos que hasta el momento”. “Todo ello redundará en una mejor convivencia, pues evitará que proliferen las quejas de muchos ciudadanos que no pueden utilizar los espacios y comprueben, al mismo tiempo, que las terrazas no están colocadas”, apuntan.