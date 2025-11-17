Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Prevenir para cuidar mejor: la apuesta de HM Santísima Trinidad por una atención integral

Dispone de la Unidad de la Mujer, dedicada al cuidado de la salud ginecológica en todas las etapas de la vida

Lunes, 17 de noviembre 2025, 05:00

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. En ese contexto, la prevención desempeña un papel fundamental. Hablar de este concepto en el ámbito de la salud es hablar de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los pacientes.

Se centra en evitar que las enfermedades aparezcan, detectarlas en fases tempranas, y controlar los factores de riesgo, que, en definitiva, es la mejor forma de cuidar.

En HM Hospitales lo saben bien. Su modelo de atención sanitaria se basa en la excelencia médica, la innovación y la cercanía con los pacientes. Y en él, la prevención ocupa un lugar destacado, ya que permite adelantarse a los problemas y acompañar y cuidar a los pacientes y a sus familias en todo momento.

Este enfoque se refleja de manera clara en las distintas iniciativas en las que está trabajando el Hospital HM Santísima Trinidad, que continúa ampliando su cartera de servicios y dotándolos de tecnología avanzada para garantizar un diagnóstico más rápido, preciso y seguro.

Un ejemplo claro de ello es la Unidad de la Mujer, que ofrece una atención ginecológica integral a lo largo de todas las etapas de la vida. La Unidad cuenta con un equipo multidisciplinar, una amplia cartera de servicios especializados y tecnología de última generación para garantizar los mejores cuidados a las pacientes, desde la prevención, al diagnóstico y tratamiento de las distintas enfermedades.

Entre estas medidas preventivas destacan el cribado de cáncer de cérvix, fundamental para detectar de forma temprana lesiones que aparecen en el cuello uterino, algunas de las cuales podrían derivar en cáncer, y la atención en patología mamaria, que se centra en el diagnóstico y tratamiento de posibles alteraciones de la mama.

En este contexto, el hospital ha incorporado un nuevo mamógrafo digital 3D con la tecnología de tomosíntesis inteligente más avanzada, que representa un importante avance en la detección precoz del cáncer de mama.

El embarazo es otra etapa en la que el cuidado de la salud de la madre es esencial para el bienestar del bebé. En esta línea, HM Santísima Trinidad ha puesto en marcha una consulta monográfica de Neumología para la detección de trastornos del sueño en mujeres gestantes.

Esta iniciativa permite identificar posibles alteraciones respiratorias de forma sencilla y temprana, reduciendo riesgos y reforzando la seguridad materno-fetal.

La prevención es también un pilar fundamental en el cuidado de toda la familia. Por ello, desde HM Santísima Trinidad impulsan actuaciones orientadas a fomentar hábitos de vida saludables, ofreciendo un seguimiento médico continuado. Todo ello es posible gracias a la oferta asistencial del centro, a su firme apuesta por la innovación y al trabajo conjunto de todos sus profesionales, que comparten un mismo objetivo: ofrecer una atención integral, humana y de la máxima calidad.

