La presentación del Congreso ha tenido lugar en la Cámara de Comercio de Salamanca. ALMEIDA
CONTENIDO PATROCINADO

Se presenta en Salamanca el VIII Congreso Cocina con Queso… y Humor

El VIII Congreso Cocina con Queso… y Humor regresa a Salamanca el 25 de septiembre para consolidarse como escaparate del talento culinario y de los productos del medio rural

Viernes, 12 de septiembre 2025, 05:00

La Cámara de Comercio de Salamanca acogió ayer la rueda de prensa de presentación del VIII Congreso Cocina con Queso… y Humor, un evento que ya es referencia en el calendario gastronómico y cultural de Castilla y León. La cita tendrá lugar el próximo 25 de septiembre en el Palacio de Congresos de Salamanca, reuniendo a cocineros de primer nivel, pastores, ganaderos, patrocinadores y amantes del queso.

En la presentación, los organizadores —Quesería La Antigua, Mares Virtuales y Los Álamos— subrayaron la relevancia de un encuentro que une gastronomía y humor en un formato único, consolidándose como escaparate del talento culinario y de los productos ligados al territorio. También destacaron su compromiso conjunto con la tradición, la innovación y la puesta en valor del medio rural.

Tras la rueda de prensa se celebró una mesa redonda con los patrocinadores, quienes coincidieron en remarcar la importancia de las sinergias entre empresas como motor de crecimiento económico y social en la región.

Señalaron que este tipo de iniciativas, además de generar visibilidad, fomentan la cooperación y refuerzan el compromiso compartido con la sostenibilidad.

El VIII Congreso Cocina con Queso… y Humor promete convertir el próximo 25 de septiembre en una jornada inolvidable donde gastronomía, tradición y humor se darán la mano en un entorno tan emblemático como el Palacio de Congresos de Salamanca.

