Presencia salmantina en la investigación internacional sobre el origen de los bosques tropicales derivada de la extinción del Cretácico

Los bosques tropicales albergan la mayor parte de la diversidad de plantas en la tierra. ¿Qué sucede con estos bosques frente a una extinción masiva?, esta era una pregunta que la ciencia aún no había podido responder con certeza hasta la reciente publicación del estudio internacional “Extinction at the end-Cretaceous and the origin of modern Neotropical rainforests”, desarrollado por la investigadora Mónica Carvalho -científica postdoctoral del Smithsonian Tropical Research Institute- bajo la dirección de Carlos Jaramillo, del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca.

La reconocida revista Science recoge en su número del 2 de abril los resultados del trabajo ejecutado a partir de una extensa colección de fósiles de hojas y de polen encontrados en Colombia, gracias al cual se puede evaluar cómo cambiaron los bosques tropicales con el evento de extinción que dio fin al 75% de las especies al final del Cretácico, hace 66 millones de años.

Concretamente, los fósiles empleados muestran que durante el final de la era de los dinosaurios (entre 72 y 66 millones de años atrás) los bosques tropicales eran muy diferentes a los bosques modernos. Según Carvalho, “a diferencia de los bosques modernos, en los que priman las plantas con flores, los bosques de los dinosaurios estaban conformados equitativamente por helechos y plantas con flores y prevalecían arboles como las araucarias. Eran igualmente lluviosos, pero los árboles crecían ampliamente espaciados entre sí, permitiendo la filtración de luz al suelo del bosque”, explica la científica.

Tras el impacto del asteroide, cerca del 45% de las especies de plantas se extinguieron y se desató un periodo de baja diversidad en el trópico de América. El equipo de investigación comparó los bosques fósiles previos y subsecuentes a la extinción, con bosques vivos en Amacayacu (Colombia) y Panamá y encontró que los bosques que surgieron tras la extinción eran más similares a los actuales que a los que vivían antes de la extinción. Los nuevos bosques estaban dominados por plantas con flores. Sus árboles crecían formando bosques espesos en los que poca luz se filtraba. Las leguminosas, fijadoras de nitrógeno por excelencia, llegaron a ser tan abundantes como ocurre hoy en día.