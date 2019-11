Preocupación porque los sanitarios salmantinos apenas se vacunan contra la gripe

Los últimos datos sobre cuántos profesionales sanitarios cumplen con la ‘recomendación’ y se vacunan son alarmantemente bajos. “Por desgracia no se puede obligar a un sanitario a vacunarse. En otros países de Europa no puedes trabajar en ningún centro sanitario si no tienes la inmunización correcta. No te dejan cruzar la puerta del hospital y son tajantes”, explica José Lorenzo Bravo, jefe del servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el Área de Salud de Salamanca.

Dentro de las distintas categorías sanitarias, la de los médicos es la que parece más concienciada, pero apenas supera el 50% de cobertura de vacunación de la gripe. Es por ello que el equipo de Prevención de Riesgos Laborales ha adoptado este año una ‘nueva’ estrategia que es “focalizar la atención en unidades que se consideren de alto riesgo” porque se trata a pacientes más sensibles de enfermar. Son Hematología, Oncología, Hospital de día, diálisis, trasplantes, quirófanos, etc.

“Vamos a focalizar la atención allí para convencer a la gente de que todos ellos se deberían vacunar”, adelanta José Lorenzo Bravo, firme defensor de la idea de que “todo profesional de un hospital tiene la obligación moral de vacunarse contra la gripe”. “Muchos profesionales no se vacunan porque solo está en el rango de recomendación y no tienen conciencia de que pueden influir en sus compañeros y en los pacientes a los que traten. Eso es algo muy serio. No existe una educación suficiente para que se considere que en todo momento puedes ser portador de una infección. Estamos preocupados porque a veces nos ven aparecer y pensarán ‘ya están aquí los pesados de la gripe’”, explica preocupado.

La Organización Mundial de la Salud se ha marcado para este año el objetivo de alcanzar un 65% de cobertura de vacunación en los mayores de 65 años. En España el objetivo está por debajo del 50%. “Somos pobres hasta para pedir”, lamenta el especialista en Medicina del Trabajo.

La vacunación contra la gripe no es la única preocupación del servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Las agresiones a sanitarios es otra de las ‘epidemias’ que asola hospitales y centros de salud. El jefe de servicio aplaude la figura del interlocutor policial sanitario, pero considera que “a veces se olvida que existe esa figura y es algo que deberíamos tener más presente”.

Las últimas charlas promovidas desde el servicio han insistido en la utilidad de descargar una app -AlertCops- para denunciar al instante agresiones que se están cometiendo. “Se abre un chat con el interlocutor, te geolocaliza y se puede iniciar la ayuda al momento”, destacan.

Durante el pasado año se registraron 58 agresiones en Salamanca (60 personas agredidas): 40 fueron dentro del Complejo Asistencial de Salamanca y 18 en los centros de salud y consultorios de Atención Primaria.