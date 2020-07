Preocupación por la situación del turismo en Salamanca: las reservas apenas llegan al 20% este verano

El turismo no despega. Al menos, no lo hace al mismo nivel que las expectativas que había hace tres semanas, una vez acabado el estado de alarma y recuperada ‘cierta normalidad’. A mediados del mes de junio las previsiones apuntaban a un verano discreto que pudiera paliar en parte los cien días de escasa o nula actividad en el sector hotelero. Sin embargo, a día de hoy, en pleno mes de julio hay dos datos que reflejan el pesimismo en el sector. Por un lado, solo un tercio de los establecimientos hoteleros en la ciudad han abierto sus puertas, según el Observatorio Turístico del Ayuntamiento de Salamanca. Fuentes del sector apuntan a que aún hay 2.000 camas que no están en servicio. Y el segundo dato que no invita al optimismo es el porcentaje de reservas, que se ha estancado en el 20% en lo que queda de julio y para el mes de agosto. E incluso las previsiones son aún peores para septiembre, con apenas un 10% de reservas realizadas por turistas y viajeros. Todo ello pone en jaque a un sector muy perjudicado por la pandemia y sus consecuencias.

A todo ello, además, hay que añadir una bajada importante en el precio medio de las habitaciones, que complica mucho más la situación para estas empresas, que buscan viabilidad. Así, es fácil encontrar habitaciones en Salamanca en hoteles de cuatro y cinco estrellas por 45 y 50 euros.

Tras las primeras semanas de ‘relativa normalidad’ con niveles de ocupación entre el 30% y el 50% fruto de un ‘boom’ como consecuencia del confinamiento, ahora ha llegado un parón inexplicable para el sector. Así lo reconoce Alain Saldaña, responsable del Hotel Casino del Tormes. “No vienen buenos vientos. Se nos está complicando mucho la cosa”, reconoce. Todo ello, después de que se haya pasado de expectativas del 70% de ocupación para la segunda quincena de julio, a quedarse en el 20% y 30% en la mayoría de los establecimientos hoteleros, según apuntan desde la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca.

“Las reservas a día de hoy no crecen. Estamos estancados y lo que es peor, debido a los rebrotes en varias zonas de España están aumentando las cancelaciones y eso es muy preocupante”, añade Saldaña. Así, mientras que las peticiones de estancias son escasas, el ritmo de cancelaciones es superior. “A todo ello hay que unir que los precios han caído en torno al 20%”, lamenta. De esta forma, “la incertidumbre y el pesimismo se palpa. Todos pensábamos que la gente iba a salir de forma importante, pero es así”. Así las cosas, la única solución pasa “por recuperar la confianza”.

En este mismo sentido se manifiesta también Silverio Vicente, empresario hotelero, quien reconoce que las reservas, en su gran mayoría, se deben a viajes de negocios o por motivos laborales, mientras que la actividad “de ocio, visitas o turismo es mínima”. “Se nos está metiendo el miedo en el cuerpo de nuevo y ése es mal compañero de viaje”, reconoce. Todo ello hace que la situación del sector sea complicada, “porque el mantenimiento y los gastos fijos son muy elevados para un nivel de ocupación tan bajo”.