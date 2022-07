Preocupación en las residencias por el aumento de positivos covid entre los trabajadores

La séptima ola de covid, con variantes más contagiosas aunque menos virulentas, también afecta a las residencias de mayores. Según los últimos datos de la Junta, del 1 al 5 de julio murieron por covid dos personas en residencias de ancianos de Salamanca. En el último informe había seis personas aisladas por síntomas compatibles con covid, mientras que otros 13 residentes estaban aislados sin síntomas, pero de forma preventiva. Además el número de personas con una infección activa era de 265: un 4% de todos los mayores que viven en residencias de la provincia salmantina.

Lo que más preocupa en los centros residenciales de personas dependientes es el aumento de casos entre sus trabajadores, un dato que la Junta no contabiliza en sus informes. “Están aumentando los contagios entre los empleados y aunque tienen síntomas leves les pedidos que, por precaución, cojan la baja y se queden en casa cuatro o cinco días”, reconoce el salmantino Alberto Rodríguez, secretario de Acalerte. “Tenemos más dificultades por las bajas de los trabajadores pero estamos extremando las precauciones en la séptima ola. No obstante, es distinto ahora respecto a otras olas. La vacuna nos ha dado la vida”, admite Diego Juez, presidente de Acalerte.

Esta semana la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, reconoció que los casos en las residencias están subiendo “levemente” ya que estos centros no son burbujas, máxime ante unas variantes “de tanta transmisibilidad” como actuales con las que “es fácil el contagio”. Blanco aclaró que la Junta no va a prohibir ni a limitar los derechos de los residentes si bien abogó por “extremar las medidas de precaución” en los centros residenciales como ha ocurrido en Los Royales de Soria, donde hay 40 personas positivas por un brote que se detectó al hacer una prueba a una usuaria en el hospital al que acudió por otro asunto. Según explicó, el estar en contacto con muchos residentes y tras detectarse esos 40 casos positivos el centro prefirió no aislar a cada residente en sus habitaciones y optó por aislar un ala de la residencia para que se puedan mover “con toda la libertad” ya que presentan síntomas leves o asintomáticos.

En otras comunidades como Valencia, la patronal de residencias ha pedido una reunión a la Conselleria de Sanidad para revisar el protocolo vigente con varias medidas, entre las que figura la vuelta de las mascarillas para los residentes.