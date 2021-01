¿Por qué un gimnasio no puede dar clase para embarazadas y un fisioterapeuta sí?

Los responsables de los centros deportivos vuelven a asistir atónitos a las contradicciones del decreto de la Junta que les cierra los establecimientos. A la vez que ellos no pueden dar clases reducidas, como pilates para embarazadas, en la puerta de al lado un fisioterapeuta puede impartir clases de pilates “terapéutico” al mismo grupo reducido de usuarios. El sector denuncia que estas cuestiones hacen pensar que puede haber titulaciones “de primera y de segunda”.

¿Por qué un bar cierra pero su punto de venta de Loterías y de tabaco no?

Los establecimientos de hostelería que tengan un punto de venta de Loterías no se verán afectados por el cierre en el interior impuesto por las medidas de Nivel 4 plus. Los clientes podrán entrar para adquirir los boletos, igual que para comprar tabaco. Al no considerarse actividad de restauración, no estaría afectada por la suspensión de la función. En este contexto, cabe destacar que los establecimientos pueden funcionar también en la modalidad de “recogida o entrega a domicilio”.

¿Por qué continúa la actividad en las piscinas cubiertas?

Mientras el resto de deportes queda prohibido en Nivel 4 en espacios cerrados, sí puede continuar en piscinas cubiertas, spas, jacuzzis de instalaciones de titularidad pública y privada de uso público siempre que se cumplan las medidas de aforo, además de las sanitarias exigidas.

¿Por qué un lavadero de coches o un taller puede abrir fuera de un centro comercial?

Un lavadero de coches y un taller mecánico se consideran esenciales y pueden abrir siempre que no estén en el interior de un centro comercial, aunque su actividad es la misma. También llama la atención cómo los puestos de castañas y de churros, entre otros, pueden seguir abiertos mientras el resto de la hostelería está cerrada debido a que se considera que su comida es “para recoger”.

¿Por qué los mercadillos pueden seguir su actividad y las grandes superficies no?

Las grandes superficies no pueden atener al público pero los mercadillos sí a pesar de que en ambos casos se produce una acumulación de vendedores en un espacio limitado, incluso al aire libre. El motivo es que las medidas de Nivel 4 plus de la Junta de Castilla y León no son considerados “grandes centros comerciales”, por lo que pueden continuar con su régimen específico.