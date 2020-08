Preguntas y respuestas sobre la ‘vuelta al cole’ en Salamanca

¿Cómo será el acceso y salida a los centros?

Se trata de uno de los momentos más problemáticos por la aglomeración de niños y padres. Los centros deberán garantizar que se hagan de manera escalonada e informar a las familias para que no vayan antes de la hora prevista. Los centros deberán habilitar tantos accesos como sea posible y todos controlados por personal. El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado mayor de 6 años. Habrá solución hidroalcohólica a disposición de todo el alumnado para desinfectar las manos antes de entrar al aula. Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas de los edificios y se deberá garantizar la distancia de seguridad. Las puertas exteriores e interiores permanecerán abiertas mientras se produce la entrada y salida. Además, la Junta restringe el acceso de personas ajenas al centro y potenciará las reuniones con los padres a través del teléfono o de manera telemática.

¿Cómo será la interacción en el aula?

Los pupitres nunca se colocarán frente a frente y se procurará que haya la máxima separación posible con la zona de trabajo del docente. Las mesas también se alejarán de las puertas. Se intentará que haya una separación de 1,5 metros entre cada alumno sentado. En caso de que no sea posible, a partir de 2º de Primaria será obligatorio el uso de mascarillas. Se señalizará el sentido de circulación de las zonas de la clase, sobre todo para los más pequeños. Los movimientos de alumnos en la clase se limitarán al máximo, salvo en caso de grupos estables. Las aulas que sean utilizadas por varios grupos, que serán las mínimas posibles, serán desinfectadas después de cada uso. Se ventilará periódicamente el aula, de 10 a 15 minutos antes de la llegada del alumnado, al final de cada periodo lectivo, durante el recreo y al acabar la jornada. Los alumnos de Infantil no podrán acudir con objetos o juguetes de casa, para las siestas, cada niño utilizará sus propias sábanas y almohadas.

¿Cómo se va a garantizar la seguridad en los recreos?

El protocolo de la Junta establece que se escalonará, en la medida de las posibilidades, las salidas y regresos del recreo. Se intentará evitar que se crucen alumnos en zonas comunes. Incluso plantea la posibilidad de reducir el tiempo del recreo para garantizar la seguridad y evitar que escolares de diferentes grupos interactúen. También contempla un refuerzo en la vigilancia por parte de los profesores, así como restringir los juegos de contacto y prohibir el uso de elementos como bancos, juegos u otro mobiliario.

¿Si se detecta un caso, cuál será el protocolo?

La norma principal es que no asistirán estudiantes que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento. Si se detecta a un alumno con síntomas, se le llevará a una sala para uso individual que cuente con ventilación y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos desechables. Se facilitará una mascarilla, tanto para el alumno como para la persona que le cuide. Se avisará a la familia para que venga a recogerle informándola que debe contactar con su centro de salud. El alumno no podrá volver al centro educativo hasta que reciba el alta médica, debiendo aportar el justificante. Lo que no especifica el protocolo y es una queja de la comunidad educativa, es el criterio a seguir con los alumnos y docentes con los que haya compartido clase.

¿Los alumnos podrán hacer deporte?

La Consejería de Educación recomienda que la práctica deportiva sea individual para mantener la distancia de seguridad. Además, los días de educación física, los niños deberán ir vestidos de casa con la ropa deportiva para evitar el uso de vestuarios. Desaconseja que se comparta el material deportivo y, si es imprescindible, deberá desinfectarse. En cuanto a las actividades extraescolares de carácter deportivo, recomienda evitar las que se realicen de manera colectiva.

¿Habrá comedor escolar este curso? ¿En qué condiciones?

Sí, habrá servicio, aunque en algunos centros quedará limitado a los usuarios habituales por falta de espacio, por lo que los esporádicos se quedarán fuera. En los comedores deberá estar disponible hidrogel a cargo del centro, tanto en la entrada del mismo, como en aquellos lugares donde sea preciso. Se establecerán dos turnos para que haya menos alumnos, e incluso podría haber un tercero con los de Infantil. En la medida de lo posible, y si el número de alumnos lo permite, un mismo monitor atenderá a un único grupo estable. Si tiene que atender a varios, se extremarán las medidas de protección. Además, la Junta se ha comprometido a contratar más monitores para que cada uno tenga que controlar a menos alumnos. La vigilancia de los alumnos en el tiempo de espera entre turnos será realizada por el personal de comedor.

¿Hay normas nuevas para el transporte escolar?

Las hay. Cada alumno utilizará todo el curso académico el asiento que tenga preasignado, para facilitar la detección de posibles contagios. Los vehículos se desinfectarán después de cada viaje. La Consejería de Educación también afirma que habrá más personal para que cuide a los alumnos durante las rutas.

¿Y qué pasará con las actividades extraescolares?

La Junta recomienda a las familias minimizar el uso de las extraescolares para minimizar contagios. Solo las recomienda para las que tengan problemas de conciliación. Los equipos directivo deberán valorar el riesgo-beneficio de su realización. Las aulas utilizadas para actividades extraescolares deberán ser limpiadas antes y después de su uso. En la medida que la organización lo permita, las actividades extraescolares deberán ser orientadas por grupos, para minimizar el contacto entre alumnos de diferentes clases.