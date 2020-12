Preguntas y respuestas sobre la vacuna del coronavirus

¿Cuánto tiempo se tarda en estar inmunizado?

Una persona que vaya a ser vacunada tardará en torno a un mes en estar inmunizada: el tiempo que transcurre desde que recibe la primera dosis, las tres semanas que hay que esperar para recibir la segunda dosis y otros siete días más para que esta segunda vacuna haga su máximo efecto y la inmunidad sea la indicada por la farmacéutica.

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad que genera la vacuna?

No se sabe porque las vacunas se están empezando a poner ahora y con los ensayos clínicos sólo se puede garantizar que, como mínimo, sí protege durante seis meses, que es el tiempo que se ha probado. Los expertos también apuestan por que no será una inmunidad corta, porque en el tiempo que se lleva de pandemia han sido pocos casos de reinfecciones. En cualquier caso, se recurriría a una tercera dosis de recuerdo, algo que no es extraordinario, sino que se hace con otro tipo de vacunas mucho más comunes.

¿Una persona vacunada puede ser contagiosa?

Se especula con que el virus puede llegar a infectar a una persona que ya está vacunada, pero gracias a que cuenta con esta inmunidad especial el virus no llegaría a causarle síntomas ni a infectarle. En cualquier caso, durante ese periodo en el que están infectados sí que existe el riesgo de que puedan contagiar a otras personas. Diversos especialistas han señalado que es pronto para saber si el virus tendrá la suficiente fuerza dentro de un vacunado como para ser contagioso, pero ante esa duda ya se ha indicado que las personas vacunadas tendrán que seguir usando mascarillas y medidas de precaución.

¿Qué efectos secundarios tiene la vacuna?

Las autoridades sanitarias han explicado que los efectos secundarios que se pueden experimentar tras recibir la vacuna frente al coronavirus son los mismos que algunas reacciones que provocan otras vacunas: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos o cansancio. En todo caso son síntomas que no todas las personas experimentan y que pueden durar entre uno o dos días, como mucho. En Gran Bretaña se reportaron reacciones en dos personas alérgicas, pero no se han vuelto a reportar más situaciones así.

¿Servirá la vacuna si el virus muta y salen nuevas cepas?

Otra incógnita. Lo que han asegurado los fabricantes es que las actuales vacunas -la de Pfizer y las que están a punto de llegar- sí protegerían ante la cepa británica que se ha reportado recientemente. Lo que no se puede asegurar es hasta qué nivel de mutaciones puede cubrir esta vacuna. Con la gripe sucede algo similar. Cada año surgen nuevas cepas y la vacuna de un año no es válida para el año siguiente, pero la base del trabajo ya está hecha y sería cuestión de ‘reprogramar’ la vacuna para adaptarla a las nuevas cepas.

¿Se va a poner la vacuna a toda la población española?

No. La intención es vacunar sólo a los mayores de 16 años porque no se ha probado lo suficiente en menores y porque se considera que tampoco la necesitan. También existen dudas sobre cuándo se deberá vacunar a las embarazadas.