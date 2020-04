Preguntas sin respuesta sobre el coronavirus en Salamanca

Dado que gran parte de las investigaciones del país están paradas y los laboratorios infrautilizados, llama la atención que no se esté sacando más provecho a este recurso. El método ideado por 19 grupos de investigación salmantinos está creado para no depender de la industria y de posibles roturas de stock, porque utiliza un reactivo diferente y sus propias máquinas. Hasta ahora no se ha utilizado porque el método creado por la Universidad no había sido validado por el Instituto de Salud Carlos III. Por otra parte, desde el Hospital de Salamanca se apunta que el volumen de pruebas que reciben diariamente está por debajo de la capacidad máxima de análisis del servicio de Microbiología. Si la demanda de pruebas fuera similar a la de Valladolid, por ejemplo, o si se emprendiera un estudio poblacional más amplio, entonces sí necesitarían apoyos.