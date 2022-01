PP y Cs sacan adelante sin apoyo de la oposición el presupuesto municipal

Nuevamente el presupuesto municipal sale adelante sin ningún tipo de respaldo de la oposición. En una sesión extraordinaria, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este viernes las cuentas de casi 167 millones de euros que el Gobierno PP-Cs espera ejecutar este año. Pero ya está claro que el montante económico que se movilizará será mayor. Objeto de las criticas de PSOE, IU, Podemos y el concejal no adscrito, Ricardo Ortiz, han sido precisamente las inversiones sin ejecutar del anterior ejercicio y que se incorporarán como remanentes al nuevo presupuesto. Ante ello, el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez ha reiterado que, como ya se explicó hace un año, en 2021 se aprovechó la suspensión de las reglas fiscales por la pandemia para consignar fondos que se ejecutarían en ejercicios posteriores, una explicación que no acaba de convencer a la oposición. Pero no solo los remanentes, sino también los fondos europeos que se esperan recibir incrementarán el presupuesto. Solo la concejala Virginia Carrera (IU) ha planteado un bloque de enmiendas al proyecto aprobado, pero estas tan solo han logrado dos votos de apoyo, el suyo y de su compañera de grupo, Carmen Díez (Podemos).

Aunque menos que en ocasiones nacionales, en el primer día de la campaña electoral, el debate ha vuelto a estar salpicado de alusiones a la política nacional y regional. El socialista José Luis Mateos no ha dudado en arremeter contra el candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asegurando que “nunca le ha preocupado Salamanca”, mientras el popular Fernando Rodríguez y el edil de Ciudadanos Juan José Sánchez han criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por una política impositiva que eleva el IRPF, castiga a los autónomos y el “fiasco” del Ingreso Mínimo Vital. A Virginia Carrera, el concejal de Hacienda le ha recomendado que si no le gustan las exenciones al IBI y las plusvalías, mientras que a la edil de Podemos le ha aconsejado que se dirija a la ministra Yolanda Díaz con la misma solicitud.